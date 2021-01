I skrivende stund er der 29 grader og solskin på Barbados. Man skulle ikke umiddelbart tro, det er det værste sted at være fanget under en coronapandemi, der ikke just bliver mere interessant af grå himmel, bidende kulde og blæst.

Ikke desto mindre forsøgte den tidligere Miss Storbritannien Zara Holland og hendes kæreste forleden at forlade den caribiske østat, selvom de havde fået påbud om at blive.

Og nu skal den 25-årige kendis altså for retten i sagen, hvor hun er sigtet for at have forbrudt sig mod statens coronarestriktioner.

Sagen er nemlig, at hendes kæreste dagen efter ankomst til øen – 28. december – blev testet positiv for covid-19, og parret blev derfor påbudt at isolere sig på deres værelse på Sugar Bay Hotel.

Men da en covid-19-enhed dagen efter dukkede op for at se til parret på hotellet, var det umiddelbart ingen steder at finde.

Zara Holland og kæresten havde nemlig trodset påbuddet og var smuttet til lufthavnen i et forsøg på at komme væk.

Så langt nåede de dog aldrig. De blev anholdt og igen placeret i isolation. Her befinder de sig fortsat, og onsdag skal retten tage stilling til, om de skal straffes for deres handlinger.

På dagen vil det være præcis en uge siden, at en anden turist blev idømt seks måneder fængsel for en lignende overtrædelse af restriktionerne.

Zara Holland Foto: David Fisher/Shutterstock Vis mere Zara Holland Foto: David Fisher/Shutterstock

Selv har Zara Holland afvist, at hun bevidst gik imod restriktionerne. Ifølge hende er der tale om en 'kæmpe misforståelse'.

Misforståelse eller ej kræver adskillige øboere briten fængslet. Således har mere end 3000 lokale i skrivende stund underskrevet en erklæring, hvori det lyder, at parret bør tilbringe tid bag tremmer for dets forseelse.

»De brød ikke blot loven. De brød også tilliden til det vidunderligt åbne, venlige og imødekommende folk på Barbados,« lyder det blandt andet.

Foruden fængselsstraf på op til et år risikerer Zara Holland også en bøde på over 100.000 kroner.

Zara Holland blev for alvor et kendt ansigt i sit hjemland, da hun i 2015 blev kronet som Miss Storbritannien. En titel, som hun blev frataget, da hun året efter som deltager i realityprogrammet 'Love Island' havde sex på tv.