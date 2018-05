Tidligere Miss Danmark, 21-årige Helena Heuser, vil gøre op med det kropspres, som sociale medier er med til at skabe. Derfor har hun startet projektet #thisisme, hvor hun poster 'uperfekte' billeder af sig selv på Instagram.

Sug maven ind, ret ryggen og find dine bedste vinkler. Sådanne huskeregler er Helena Heuser vant til at minde sig selv om, når hun står foran et kamera. På en ny serie billeder, som hun offentliggør pletvis på sin Instagram-profil under hashtagget thisisme, er alle fif, hun har lært efter flere år i skønhedsbranchen, dog smidt ud af vinduet.

»Pludselig skulle jeg stå foran en fotograf og vise: Sådan her ser jeg ud. Maven folder, når jeg ikke retter mig op, og mine lår og arme bliver mast ud, når jeg slapper af i kroppen i stedet for at posere,« siger Helena Heuser til BT.

'Grænseoverskridende at poste?« JA! Nødvendigt? Mere end nogensinde før. For sådan her ser jeg også ud. Der her er mit ægte jeg,' skriver Helena Heuser på Instagram i billedteksten til dette billede. Foto: Jan Teller 'Grænseoverskridende at poste?« JA! Nødvendigt? Mere end nogensinde før. For sådan her ser jeg også ud. Der her er mit ægte jeg,' skriver Helena Heuser på Instagram i billedteksten til dette billede. Foto: Jan Teller

Den 21-årige sjællænder, der i 2016 vandt miss Danmark, har fået taget billederne for at vise, at de polerede billeder, som mange - inklusiv hende selv - poster på sociale medier, sjældent er en afspejling af virkeligheden.

»De billeder, jeg normalt lægger op, er polerede, pæne og taget fra en god vinkel. Jeg ligner ikke en, der har appelsinhud eller folder på maven, men det har jeg. Så jeg vil være en rollemodel og vise, at sådan her kan jeg også se ud,« siger hun.

Urealistisk kropspres

Ideen til billedserien opstod for blot et par uger siden.

Helena Heuser sidder i det panel, der lige nu er i gang med at caste piger til Miss Danmark 2018, og her oplever hun gang på gang, at pigerne undskylder for deres kroppe - kroppe som ifølge hende alle er smukke på hver sin måde.

Sådan ser det som oftest ud, når Helena Heuser poserer foran kameraet. Foto: Missdanmark.dk Sådan ser det som oftest ud, når Helena Heuser poserer foran kameraet. Foto: Missdanmark.dk

»Jeg er i gang med at tabe mig.« »Jeg har lige fået en personlig træner.« og »Jeg prøver virkelig at spise sundt,« er sætninger som gentages i et væk, når de unge piger står foran panelet.

»Jeg kan se en klar tendens. Pigerne tror, at de skal se ud på en helt særlig måde - ligne de billeder, de ser på sociale medier for at blive betragtet som smukke,« siger Helena Heuser og tilføjer:

»Det er forfærdeligt og uhyggeligt, at der ikke bliver sat mere fokus på problemet. Ingen kan ligne et Instagram-billede, og jeg tror, det urealistiske kropspres er en af de største grunde til, at mange er så usikre på sig selv og sin krop.«

Positiv respons

På billederne har du både fået lagt make-up og sat hår. Hvorfor ikke være helt naturlig for at understøtte budskabet om, at man ikke altid skal være perfekt og poleret?

»Til dette photoshoot havde jeg besluttet, at jeg ville bevare make-up og hår, så der virkelig er fokus på kroppen. Jeg har dog overvejet, at få taget billeder, hvor jeg er helt naturlig, men jeg skal lige være modig nok.«

Foto: Jan Teller Foto: Jan Teller

Siden Helena Heuser mandag offentliggjorde det første billede i serien på sin Instagram-profil, har hun udelukkende fået positiv respons. Hun havde dog forberedt sig på negative kommentarer.

»Kurvede modeller er meget populære for tiden. De er jo størrelse 42 og op efter, så jeg var nervøs for at større kvinder ville kigge på mig, som er en størrelse 36, og sige: 'Du har jo ingenting,' men det er der ingen, der har skrevet,« siger hun og tilføjer:

»Vi er jo alle bare mennesker med hver vores usikkerheder, som vi skal lære at hylde og elske.«