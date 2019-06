Torsdag blev der udstedt et polititilhold mod popikonet Britney Spears' tidligere manager Sam Lufti. Tilholdet gælder de næste fem år.

Det betyder, at 44-årige Sam Lufti i den periode ikke må nærme sig Britney Spears med mindre end 180 meters afstand.

Desuden er den tidligere manager forment at kontakte Britney Spears og hendes familie, ligesom han heller ikke må udtale sig om dem offentligt.

Det skriver flere amerikanske medier - heriblandt Washington Post og TMZ.

Afgørelsen om at tilkende det permanente tilhold falder, efter Britney Spears og hendes familie allerede i maj i et 81 sider langt skriv ansøgte om det.

I ansøgningen lød det blandt andet, at Sam Lufti havde sendt truende beskeder til familien, ligesom han også skulle have forsøgt at skade Britney Spears' mentale helbred.

»Han har lækket fortrolige oplysninger og overvejer at offentliggøre flere af miss Spears' (faktiske og opdigtede) private informationer,« lød det i ansøgningen.

Dengang blev der indført et midlertidigt tilhold. Et tilhold, dommer Brenda Penny ved Los Angeles domstol torsdag valgte at gøre permanent.

Efterfølgende har Sam Lufti gennem sin advokat, Marc Gans, udtalt, at han overvejer at anke beslutningen.

Ifølge advokaten er tilholdet et forsøg på at begrænse den tidligere managers lovsikrede ret til at tale frit.

I forhold til skyldsspørgsmålet hævder Sam Lufti desuden, at han ikke har haft direkte kontakt til sangerinden siden 2009.

Også dengang for et årti siden anmodede Britney Spears nemlig om et polititilhold mod sin tidligere manager som følge af det mentale sammenbrud, hun led i offentlighedens søgelys.

Siden har sangerindens far, Jamie Spears, været hendes værge og haft ansvaret for hendes økonomi. Han var til stede ved domstolen i Los Angeles torsdag, hvor han til dels repræsenterede sin datter og til dels var der som vidne.

I sit vidneudsagn kaldte han Sam Lufti »et rovdyr, der har chikaneret familien i et årti«.

Men Sam Lufti nægter altså at have overtrådt loven. Noget, han også argumenterede for i retssalen:

»Der er ingen beviser for, at miss Spears har lidt nogen form for nød«, lød det fra Sam Lufti, men den købte dommeren altså ikke.