Mød 38-årige Louise Svalastog, der holder fast i den samme morgenrutine, ikke tror på kure og ser sundhed som ringe i vandet, der spreder sig ud i alle livets aspekter.

MAD

Jeg begynder min morgen med ...

»En kop koldt vand med citron. Det har jeg gjort hver morgen de seneste ti år. Jeg kan mærke, at det sætter gang i min krop. Efter cirka 30 minutter spiser jeg morgenmad, går i bad og gør mig klar. Min rutine er den samme hver eneste morgen.«

BLÅ BOG Louise Ambjørg Svalastog, 38 år

Tidligere professionel håndboldspiller og nu ejendomsmægler. Var med i 'Vild med dans' i 2012

Mor til Mille og bosat i København

Følg hende på Instagram på @louisesvalastog



Når jeg har travlt ...

»Får jeg kun min citronvand. Jeg spiser ikke, hvis det er for tidligt om morgenen. Faktisk spiser jeg helst først hen omkring 10-tiden. Det er nok ikke alle, som vil kalde det for morgenmad. Jeg er ikke så forhippet med, at man skal spise et måltid bare for at spise et måltid.



Hvis jeg går sukkerkold ...

»Ville jeg nok tage et stykke chokolade. Men jeg går faktisk meget sjældent sukkerkold, for jeg spiser, når jeg er sulten.«

For mig er aftensmad lig med ...

»Et eller andet lækkert. Jeg er en kæmpestor livsnyder. I hverdagen spiser vi meget grønt, men jeg elsker også at købe takeaway. Jeg er først flyttet sent til København, så jeg synes, det er lækkert, man kan få så meget forskelligt – fra salater til indisk, thai og sushi.«



I mit køleskab har jeg altid ...

»Citroner, smør, skyr med smag og pålægschokolade. Løgismose laver verdens bedste mørke pålægschokolade.«

Når det gælder kure ...

»Er det noget, jeg faktisk har det rigtigt stramt med. Lige så snart du begynder at spise, som du gjorde før, vil du altid tage kiloene på igen. Det handler i stedet om at forstå kalorieindtaget kontra aktiviteten. Så hvis jeg har en aktiv dag, kan jeg spise lidt mere, og hvis jeg har en knap så aktiv dag, skal jeg overveje, om jeg kan spise det samme, som jeg plejer.«



Jeg tænker over, hvad jeg spiser ...

»På den måde, at jeg kører efter det princip, der hedder 80/20. Jeg går op i sundhed generelt, men jeg er blevet mere afslappet, efter jeg er stoppet med professionel håndbold.«



Min guilty pleasure er ...

»Alt, som er sødt. Jeg er ikke typen, der spiser chips, men til gengæld is, slik, chokolade og andet sødt og lækkert. På det punkt er jeg ikke særligt kræsen.«

TRÆNING

Motion er for mig lig med ...

»Velvære. Det er noget, som jeg har gjort hele mit liv. Da jeg var barn, elskede jeg idrætstimerne og frikvartererne, og jeg har altid haft et stort behov for at dyrke et eller andet. Når jeg dyrker motion, bliver jeg glad – det er 100 procent velvære.«



Jeg træner ...

»Mest bare løb for tiden. Jeg har fået så ondt i ryggen af, at fitnesscentrene har været lukket – jeg er nødt til at bruge vægte, for at det batter. Det har min krop været vant til, siden jeg var 15 år. Jeg har i stedet prøvet at lave nogle gulvøvelser derhjemme. Det giver ikke helt det samme, men det holder mine muskler i gang.«



Min største sportspræstation er ...

»I 2011, hvor vi fik en fjerdeplads ved VM i Brasilien, hvor ingen forventede det. Det var en stor holdpræstation, for op til mesterskabet røg flere af de store profiler ud på grund af skader. Alle bød ind, og det var en vild oplevelse. Jeg har lært igennem årene, at det vigtigste ikke altid er at vinde. Det er processen frem til, at man vinder.«



Jeg bliver motiveret af ...

»Følelsen, når jeg dyrker sport, og følelsen af at have det godt i min krop.«

Min næste træningsinvestering bliver ...

»Helt sikkert et par nye smarte tights, et nyt sæt fitnesstøj og et par lækre nye træningssko.«

HVERDAG

Hverdagslykke er ...

»De små ting i livet, hvor man kan lave en kop kaffe til sin kollega eller være kærlig over for en fremmed på vejen ved at smile. Det kan også være en sød besked fra en god veninde, eller min datter, der kommer og giver en krammer. Det er jeg rigtigt god til at sætte pris på.«





Det er vigtigt for mig at være sund, fordi ...

»Det er ligesom ringe i vandet. Når du er sund og passer på din krop, får trænet og hvilet og spiser sundt, så er det også sundt at spise kage og at drikke et glas vin med vennerne. Det spreder sig.«



Det beautyprodukt, der altid redder mig, er ...

»EGF Serum fra Bioeffect.«

Det bedste ved min krop er ...

»Nok, at jeg har lange stænger. Jeg vil gerne sige, jeg elsker alt ved min krop, for det er meget moderne, men jeg har altid kæmpet meget med at kunne lide min egen krop. Jeg har altid følt mig for høj.«

På Instagram følger jeg ...

»@andrearudolph. Jeg kender hende lidt fra 'Vild med dans', og hun er også gift med en håndboldspiller. Lige nu er jeg bare vildt imponeret og rørt over den måde, hvorpå hun bekæmper sin kræftsygdom. Jeg synes, det er fascinerende, at hun har lyst til at dele noget, som er så sårbart.«

Hvis jeg kunne ændre noget ved mig selv ...

»Så ville det nok være min højde. Det ville ikke gøre noget, hvis jeg lige mistede seks-syv cm af den. Jeg er 178 centimeter.«



Jeg kan ikke leve uden ...

»Min elskede datter. Den var nem!«