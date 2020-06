En af Københavns kendte, gamle restauranter lukker efter 29 år - helt frivilligt.

Bo Jacobsen og hans kone, Lisbeth Jacobsen, har siden 1991 drevet restauranten Restaurationen.

De serverer med egne ord 'nutidig, moderne dansk mad til fornuftige priser' og har blandt andet fået tildelt en Michelin-stjerne to gange i løbet af årene, men nu er det altså snart slut.

63-årige Bo Jacobsen fortæller til TV 2 Lorry, at de lukker den 27. juni, og herefter vil de nyde deres pension.

Bo Jacobsen tilbage i 1998. Foto: BAX LINDHARDT Vis mere Bo Jacobsen tilbage i 1998. Foto: BAX LINDHARDT

Han remser op, at de blandt andet gerne vil have mere tid til at se deres venner samt kunne besøge deres datter, der bor i Berlin.

Derudover har Bo Jacobsen en frimærkesamling, der nu får hans opmærksomhed, ligesom de glæder sig til at kunne gå mere i byen og for eksempel tage i biografen og teatret.

Den pensionsmodne kok tilføjer overfor TV 2 Lorry, at de slutter på toppen, da de har holdt sig økonomisk oven vande i coronakrisen ved salg af take away.

Han udtaler selvsikkert:

»I 29 år har det været en succeshistorie. Vi har drevet det her lort i fem alvorlige kriser og er kommet ud på den anden side. Det er, fordi vi er pissegode.«

Den kendte kok har skrevet flere bøger og deltager i tv-programmer som 'Meyers køkken', 'Kokken og konen' og 'Cecilie og Madklubben', hvor han sammen med syv kollegaer kæmpede om at lave den bedste ret.

Han medvirkede desuden i 1998 i et afsnit af DR's store søndagsserie 'Taxa', hvor han spiller en udgave af sig selv, der giver Peter Myginds karakter gode råd til en scoremiddag.

Bo Jacobsen er vokset op i Gladsaxe og blev udlært kok i 1981.