Tracii Guns har lagt navn til den første del af det legendariske rockband Guns N' Roses, der blev dannet i Los Angeles i 1985.

Efterfølgende har han turneret verden tynd i bandet L.A. Guns, og nu har kærligheden ført guitaristen til Danmark. Nærmere bestemt Aarhus. Det skriver foreningen GNRJ i en pressemeddelelse.

Det skyldes, at den 54-årige rockmusiker har fundet kærligheden med 32-årige Siri Luk Guns, der er opvokset i Struer.

Og kærligheden mellem de to er så stor, at de venter barn sammen. Det har Guns blandt andet bekræftet på sin private Instagram-konto, hvor konen viser maven frem:

Vis dette opslag på Instagram Almost that time . Photo @stine_fin Et opslag delt af ⨁ Tracii Luk Guns (@traciiguns) den 5. Jan, 2020 kl. 12.37 PST

'Næsten den tid', skriver Guns til billedet efterfulgt af en masse hjerter.

I et interview med TV2 fortæller 54-årige Guns, at Siri Luk Guns havde et krav om, at de skulle have to hjem: Et i Hollywood og et i Aarhus tæt på hendes forældre.

Amerikaneren og danskeren skabte kontakt på det sociale medie Instagram, og de så hinanden i virkeligheden for første gang i maj 2018. De blev gift i december 2018.

Og hvis man skal tro Instagram, så Tracii Guns stadig helt pjattet med sin danske kone. Således har han lagt dette romantiske billede op:

Vis dette opslag på Instagram My 2019 top 1 . Nothing else can come close . The day I married my best friend . Et opslag delt af ⨁ Tracii Luk Guns (@traciiguns) den 27. Dec, 2019 kl. 9.36 PST

'Min nummer et i 2019. Ingenting kommer tæt på. Dagen, hvor jeg blev gift med min bedste ven', skriver Tracii Guns til billedet, hvor ægteparret kysser.

54-årige Tracii Guns var kun en del af Guns N' Roses i kort tid, inden han blev erstattet af guitaristen Slash. Herefter udgav Guns N' Roses debutpladen, 'Appetite for Destruction' i 1987.

Guns fortsatte efterfølgende med at lave musik med bandet L.A. Guns. Efter en pause i 00'erne blev bandet gendannet i 2016.

I 2019 kom albummet 'The Devil You Know', og L.A. Guns giver koncert i København 13. maj og i Aarhus 14. maj 2020.