Seksuelt ladede kommentarer om udseende. Upassende sms'er uden for arbejdstiden. Klap i røven. Uønsket massage på skuldrene. Sådan lyder et lille uddrag af de vidnesbyrd, som en række unge journalister nu er fremkommet med. Om den sexistiske kultur i Danmarks største mediehus, DR.

»Hold op, hvor jeg synes, at det er modigt. Og vigtigt,« siger én af dem, der gennem flere årtier har kendt huset indefra. Tidligere DR vært Tine Gøtzsche.

Det var dagbladet Information, som onsdag bragte historien om de 10 tidligere praktikanter på DR's nyhedsredaktion, som i årene 2015 til 2019 oplevede krænkelser på arbejdspladsen. Ikke fra kolleger. Men fra chefer.

»Jeg er glad for, at der endelig er kommet rigtigt skred i den her sag, og især glad for, at der er modige kvinder, der selv har haft de her oplevelser, som nu faktisk gør noget ved det.«

Sofie Linde fik for alvor sat skred i debatten om sexchikane, da hun for nylig var vært ved 'Zulu Comedy Galla'.

Og skred i sagen må man sige, at der er kommet, siden den populære 'X Factor'-vært Sofie Linde for nylig for åben skærm afslørede, hvordan hun som ung var blevet udsat for sexisme på netop DR.

Afsløringen førte til, at mere end 1.600 kvinder fra mediebranchen underskrev et støttebrev, og i kølvandet på det er kommet utallige historier om sexchikane hos konkurrenten TV 2 og andre medie-arbejdspladser. Men altså ikke DR før nu.

Tine Gøtzsche blev ansat på DR i 1996 og var frem til 2018 på primært DR Nyheder, som netop er den afdeling, de 10 tidligere praktikanter oplevede sexistisk kultur i. Og det overrasker ikke den garvede vært.

»Jeg har jo også skrevet under på Sofie Linde-brevet, fordi jeg godt har vidst, at det eksisterede.«

»Personligt har jeg ikke haft nogen chef-agtige oplevelser i DR, men jeg har ligesom alle andre i DR både til fester på min arbejdsplads, fra kolleger og også i øvrigt i mit private liv haft nogle oplevelser, som jeg synes, har været ubehagelige,« siger Tine Gøtzsche, som ikke ønsker at uddybe, hvilken type oplevelser der var tale om.

»Men faktisk kender jeg nærmest ingen kvinder, der ikke har sådanne oplevelser i deres bagage,« understreger hun og fortsætter:

»Jeg har vidst, at det har været der, men det har ikke været tydeligt for mig, fordi det ikke var en del af min personlige hverdag på arbejdspladsen,« siger Tine Gøtzsche, som derfor heller ikke tog affære.

Hun glæder sig dog over, at DR og en række andre virksomheder nu kommer til at revidere deres måde at håndtere den type sager på. For det tiltrængt.

»At de 10 kvinder fortæller meget konkret, hvad der er foregået, er noget, der virkelig flytter noget. For det tvinger HR-afdelinger og direktører til at se på, hvordan de håndterer den slags sager.«

Tror du, at de aktuelle vidnesbyrd om sexisme på arbejdspladsen fører til, at den slags sager håndteres anderledes?

»Så jeg synes, at både Sofie Linde, Ditte Haue, Mette Østergaard, de mange vidnesbyrd fra kvinder på POV og nu også de 10 tidligere DR-praktikanter skal have en medalje for at sætte skub i den debat, der visnede meget hurtigt i Danmark for tre år siden.«

»For det har hele tiden været et stort argument i Danmark, at man ikke måtte mistænkeliggøre potentielt uskyldige mænd, og selvfølgelig må man ikke det.«

»Men det stærke fokus har bare betydet, at vi har glemt at tale om reelt, hvad det er for krænkelser, der foregår,« mener Tine Gøtzsche og kalder det 'befriende', at der nu er åbenhed omkring dem.

»Det er meget meget modige kvinder, der tager et enormt ansvar på sig. Ikke bare for mediebranchen, men alle mulige brancher. For det foregår overalt. For kvinder.«