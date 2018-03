Thomas Skov Gaardsvig har en helt speciel grund til at glæde sig særligt meget til det bliver sommer. Her skal han nemlig være far igen.

Det afslører han i sidste afsnit af sin podcast 'Far, der er noget, vi skal tale om'.

Her fortæller den tidligere DR-vært, at han er på vej på hospitalet for at besøge sin far, der i efteråret faldt om med en hjerneblødning og siden har været indlagt - og for at overrække ham en stor nyhed, nemlig at han skal være farfar igen.

»Den uge min far faldt om i efteråret med en hjerneblødning var den mest vanvittige uge i mit liv. Min far faldt om om mandagen, og det var meget usikkert, om han overlevede. Tre dage efter fandt min hustru og jeg ud af, at vi sal være forældre igen, hvilket midt i alt det sørgelige var fuldstændig fantastisk,« fortæller Thomas Skov Gaardsvig i podcasten, som han har lavet som følge af at faren faldt om.

Gennem de fem afsnit der er lavet, taler han med forskellige mænd - heriblandt AGFs træner David Nielsen og komikeren Geo - om forholdet mellem far og søn.

Den 31-årige tv-vært siger desuden, at tanken om at hans far ikke ville få at vide, han skulle være farfar igen, gik ham på.

I forvejen har Thomas Skov Gaardsvig og hans kone, Emilie, datteren Ellen der snart fylder tre år, og da hun kom til verden, førte det tv-værten og faren meget tættere på hinanden 'i det voksne liv', lyder det.

Thomas Skov afslører desuden, at parret, som mødte hinanden i DR og blev gift i 2014, venter en lille dreng.

Og faktisk kom tv-værten til at afsløre, at Emilies mave var vokset i en story på Instagram for nogle uger siden i en video, der dog meget hurtigt forsvandt fra profilen igen.

Præcist hvornår Emilie har termin, fortæller han ikke noget om i podcasten.