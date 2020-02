TV2 Charlie er klar med en helt ny krimiserie, som skal skabe uhygge i de danske hjem, og en af hovedrollerne spilles af skuespiller André Babikian.

Han havde ellers i en lang årrække lagt skuespil bag sig.

Af omveje er Babikian, der har spillet med i serien 'Livvagterne', nu tilbage, og folk kan glæde sig til at se den 46-årige skuespillere i rollen som Flemming Torp, bedste ven og kollega til hovedrollen i serien 'Sommerdahl'.

Rollen, fortæller André Babikian, var ikke noget, han selv havde opsøgt i begyndelsen. Han ejer en restaurant, som hedder H15, og det var dér, at forbindelsen blev skabt.

Her ser vi gruppen af skuespillere, som spiller efterforskerholdet i 'Sommerdahl'. Foto: Philip Davali Vis mere Her ser vi gruppen af skuespillere, som spiller efterforskerholdet i 'Sommerdahl'. Foto: Philip Davali

»Der er en caster, som tit spiser frokost på min restaurant. Hun vidste egentlig godt, at jeg ikke spillede skuespil længere, men så spurgte hun mig, og så tænkte jeg 'det prøver jeg da bare'.«

Så endte Babikian med at få rollen. En rolle, han er helt vild med.

»Jeg synes, Flemming Torp er en fed rolle at spille. Han er jo meget lystbetonet, ,« lyder det fra skuespilleren, som sender et stort smil.

Flemming Torp er ikke alene bedste venner med Dan Sommerdahl, karakteren der lægger navn til serien, han er også ulykkeligt forelsket i vennens kone, Marianne, spillet af Laura Drasbæk.

Ligesom sin rolle, så fortæller Babikian også, at han selv er et lystbetonet menneske. Derfor gik han også til den audition på rollen som Torp. Det havde han nemlig lyst til.

Oprindeligt forlod han skuespillerfaget, fordi der ikke skete nok. Der var ikke nok roller, og så fik han lysten til at læse videre. Han har de sidste ti år været i gang med at coache ledere, og desuden har han sin restaurant. Han ville dog stadig elske at få nogle flere skuespillerjobs. Han har fået blod på tanden igen, hvad angår livet som skuespiller.

»Jeg er klar på mere. Det giver mig noget helt andet,« lyder det fra André Babikian. Han understreger, at han i denne omgang også kan tage det mere roligt, fordi han ikke er afhængig af skuespillerjobs.