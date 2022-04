Han slog sit radionavn fast på P3 med programmet 'Gandhi'.

Men i 2017 takkede 41-årige David Mandel af på DR, og siden da er hans arbejde mest foregået i kulissen som podcastudvikler.

Det laver han dog om på nu, hvor han får sit eget program på Radio4 med titlen 'De satiriske lege'.

»’De satiriske lege’ er et anderledes take på et satireprogram. Som kæmpe fan af ’Den Store Bagedyst’ ser jeg det lidt som satirens udgave af Bagedysten,« forklarer han og uddyber:

»Du har folk med talent. Du har tidspresset og konkurrencen, men først og fremmest har du et satirisk produkt, der skal leveres, og det skal være nyt, spidst og sjovt hver gang.«

I programmerne skal i alt ni unge satirikere dyste mod hinanden og forsøge at imponere David Mandel og gæstedommeren, indtil vinderen findes i den store finale.

Og David Mandel ved om nogen, hvad det kræver at få folk til at grine.

Og han ved, hvornår det ikke fungerer.

»Jeg lavede engang en række små satirevideoer op til et folketingsvalg, da jeg arbejdede på P3. Det var absolut ikke nogle gode satirevideoer. De var ikke over grænsen, det var bare ikke sjovt.«

»Jeg tror, det var Kristian Leth, der på Twitter kaldte det for den dårligste satire, han nogensinde havde set. Det var hårdt sagt, men han havde muligvis ret, og det klargjorde over for mig, at satire er ikke noget, man bare lige kan spytte ud.«

I første program – som sender søndag klokken 20.05 på Radio 4 – er det Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, der sætter sig i stolen som gæstedommer.

Her kan hun se frem til at blive spiddet af tre unge, satiriske talenter.

Kan du ikke vente, kan hele afsnittet høres her: