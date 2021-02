»Det var en meget traumatisk oplevelse for mig, og det gør mig meget emotionel den dag i dag.«

For 15 år siden fik den tidligere Disney-stjerne Ashley Tisdale lavet en næseoperation, der på daværende tidspunkt skabte røre.

»Jeg gennemgik en næseoperation for 15 år siden. På det tidspunkt føltes det ikke som en 'big deal' for mig, da det blev udført på grund af alvorlige helbredsproblemer og for at gøre det klart, så var det ikke på grund af, at jeg ville ændre på mit udseende,« siger hun på sin hjemmeside.

Den 35-årige skuespiller, der blandt andet er kendt for filmserien 'High School Musical' og flere andre Disney-serier, forklarer, at hun var ung og ikke tænkte så meget over valget dengang. Hun fandt dog efter operationen hurtigt ud af, at det ikke skulle blive helt uden problemer at have fået foretaget indgrebet.

US actor Ashley Tisdale arrives for the American Music Awards at the Shrine Auditorium in Los Angeles, 21 November 2006.

»Det sværeste var efterspillet. Det var ikke helingsprocessen, der var svær, men det var medierne, som hele tiden prøvede at tegne et billede af mig, som om jeg ikke kunne lide mit udseende. Jeg elskede mig selv, men jeg var en meget uopmærksom person på det tidspunkt. Jeg var stolt af, hvem jeg var den gang, og det er jeg stadigvæk.«

»Plastikoperationer var ikke kulturelt accepteret dengang, som det er nu. Da jeg fik min næse lavet, så blev jeg dømt af folk, så jeg følte skam over min beslutning. Jeg tog en beslutning, at det var ingens vedkommende (og stadig ikke er) og på grund af den, så fik medierne mig til at føle mig dårligt tilpas.«

I resten af indlægget på sin hjemmeside fortæller hun, hvordan beslutninger i hendes liv har været med til at gøre hende til den, hun er i dag, og at man skal tage alt det positive med fra sine handlinger. Hun fortæller blandt andet om dengang, hun fik fjernet sine brystimplantater.

Ashley Tisdale er gift med Christopher French, og parret venter en lille pige inden så længe. Det offentliggjorde parret, da Tisdale i september lagde et billede med sin ægtemand og en voksende mave op på sociale medier.