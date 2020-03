Bølgerne går højt i disse dage, hvor en ny virus hærger ikke bare Danmark, men også resten af verden.

Det har den tidligere 'Den store bagedyst'-deltager Ditte Julie Jensen måttet sande, efter hun har været på en iværksætterkonference i Spanien.

Folk har nemlig ikke lagt fingre imellem, når de har sendt vrede beskeder over sociale medier, fordi hun rejste, mens der var problemer med coronavirussen.

Kendissen skriver, at hun er ked af, at folk er så grove, som de er.

Jeg er dybt frustreret, ked af det og en smule forarget. Please læs dette igennem, før du angriber mig og sviner mig til, for at have været på @seedster.dk Da jeg rejste, var der absolut ingen fare, ingen udmelding omkring udrejse. Hverken fra dansk side eller fra de spanske myndigheder. Hele teamet på Seedster har fulgt udviklingen MEGET NØJE, og det var først i går aftes, da den danske regering kom med en officiel udmelding, at jeg naturligvis tog en konsekvens af det. Ikke på baggrund af, at være i Spanien eller på Seedster - men af andre årsager hjemme, som jeg måtte hjem til. Jeg er netop landet i Danmark, og taget hjem 3 dage før tid, trods området vi boede i fortsat er et "gult område", men jeg tør ikke være uansvarlig og løbe en risiko. Jeg har mig selv, min familie, børn og forretning at tænke på. Jeg bliver så OPRIGTIG ked, når jeg modtager sviner beskeder om, hvor uansvarlig en mor jeg er. Ærgerligt det er jeg ikke, for det er først i går Regeringen tog et aktivt valg, men det gør ikke vi skal blive ondskabsfulde, modbydelige og hate hinanden. Jeg har taget et HÅRDT valg om at gå frivilligt i karantæne og ved ikke, hvornår jeg kan se mine børn igen - jeg bløder indeni INGEN kunne kende til denne udvikling - ingen Kærlighed og tanker herfra

'Jeg er dybt frustreret, ked af det og en smule forarget. 'Please' læs dette igennem, før du angriber mig og sviner mig til, for at have været på @seedster.dk (konferencen, red.),' lyder det fra hende i et opslag på Instagram, hvor hun fortsætter:

'Da jeg rejste, var der absolut ingen fare, ingen udmelding omkring udrejse. Hverken fra dansk side eller fra de spanske myndigheder. Hele teamet på Seedster har fulgt udviklingen meget nøje, og det var først i går aftes, da den danske regering kom med en officiel udmelding, at jeg naturligvis tog en konsekvens af det.'

Ditte Julie Jensen skriver, at hun i kølvandet af den officielle udmelding om at lukke landet ned afbrød sin rejse af tre dage før tid. Alligevel er det nogle meget vrede beskeder, hun modtager.

Blandt andet er der folk på sociale medier, som skriver, at kage-kendissen er en uansvarlig mor.

'Ærligt, det er jeg ikke, for det er først i går regeringen tog et aktivt valg, men det gør ikke, vi skal blive ondskabsfulde, modbydelige og hate hinanden. Jeg har taget et hårdt valg om at gå frivilligt i karantæne og ved ikke, hvornår jeg kan se mine børn igen - jeg bløder indeni.'

Folk er dog stadig ikke imponerede over hendes valg om at rejse og skriver, de 'ikke har ondt af hende', og at 'varslen om at rejse ud var der også, inden de tog af sted'.

Der er dog også mange, som viser deres støtte til Ditte Julie Jensen. Over 12.000 har 'liket' opslaget i skrivende stund.

