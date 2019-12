Legetøjsfamilien bag Fætter BR blev på tragisk vis et medlem fattigere, da 49-årige Peter Gjørup tabte kampen til kræften 8. december.

Han var barnebarn af Børge Rasmussen, som grundlagde legetøjskæden i 1963, og var administrerende direktør i firmaet Top-Toy, der overtog BR, fra 2009 til 2016.

I en rørende nekrolog, der er trykt i flere dagblade tirsdag, beskrives han som et udpræget familiemenneske, der gik meget op i andres trivsel. Især hans tre børn betød meget for ham, og et blik i hans økonomiske affærer afslører da også, at han har gjort sit for at sikre datteren Sarah og sønnerne Frederik og Marcus økonomisk for livet.

Igennem firmaet P.G. Family Holding ApS, som han selv og de tre børn står som ejere af, er der opbygget en egenkapital på næsten 400 millioner kroner, som børnene efter hans død nu råder over.

Firmaet blev stiftet i 2016 og ejer kapitalandele i familiens andre virksomheder og driver derudover investeringsvirksomhed.

Familien Gjørup er en af Danmarks rigeste familier med en formue på over to milliarder kroner trods Top-Toys meget omtalte konkurs sidste år. På det tidspunkt havde de solgt 75 procent af firmaet til kapitalfonden EQT for 1,7 milliarder kroner.

Efter det salg fik Peter Gjørup masser af fritid, som han især valgte at tilbringe sammen med sine børn, skriver hans familie i nekrologen.

'Peter tog en stor interesse i sine børn og deltog aktivt i skole- og fritidsinteresser. Hans ønske var, at de i alt, hvad de foretog sig, skulle gøre deres bedste og udvise gåpåmod – så skulle resten nok komme af sig selv. Ud over familien og børnene interesserede Peter sig også meget for musik, hvor han fandt en særlig ro', skriver familien.

Selv havde han rigelig grund til at stole på egen formåen, for allerede som barn udviste han en usædvanligt høj begavelse.

'Peter var et naturtalent inden for computere og programmering. Som 11-årig solgte han sit første computerspil, og inden han blev 14 år, havde han udviklet mere end ti spil, der var solgt i over 50.000 eksemplarer,' skriver familien Gjørup.

Han var ambitiøs og videbegærlig hele livet og videreuddannede sig hele livet med blandt andet en MBA på INSEAD i Singapore og en bestyrelsesuddannelse på CBS, hvor han som den første opnåede en guldmedalje, oplyser familien.

Da døden indtraf, sov han stille ind, omgivet af sin nærmeste familie. Peter Gjørup var bror til Lars Gjørup og fætter til Thomas og Anneli Gjørup. De fire børnebørn af Børge Rasmussen ejede sammen familievirksomheden.