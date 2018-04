At hun stillede op i underholdningsprogrammet 'Vild med dans', blev fotograferet på den røde løber og udtalte sig til ugebladene var blandt årsagerne til, at hun til sidst måtte vinke farvel til sit politiske liv.

Det fortæller den tidligere kultur- og fritidsborgmester i København, Pia Allerslev, i et åbenhjertigt interview med Hendes Verden.

Sidste år kom det frem, at hun ikke genopstillede ved kommunalvalget i november, efter hun først var blevet vraget af bestyrelsen for Venstre i København og sidenhen også af partiets medlemmer som overborgmesterkandidat.

Til Hendes Verden fortæller hun, at årsagen til det blandt andet skal findes i hendes deltagelse i det populære underholdningsprogram 'Vild med dans' i 2011.

Hun sagde dengang 'ja' til at medvirke i programmet, fordi hun mente, at hvis hun ville have succes i politik, så var hun nødt til at være mere kendt.

»Jeg indrømmer blankt, at jeg stillede op for at få mere politisk gennemslagskraft. Jeg har heller aldrig været for fin til at stille op i de medier, som andre rynker på næsen af, og jeg står gerne på en rød løber og udtaler mig til bladene. Det kom til at koste mig mit politiske liv, for mine modstandere sagde, at jeg var for useriøs og brugte for meget tid på den slags. Men jeg ville gøre det på samme måde igen. Jeg vil nemlig gerne være i øjenhøjde med mennesker, og mange læser jo de medier. Det kan godt være, at vælgerne ikke kendte mit valgprogram i detaljer, men de kendte mig måske som et sympatisk menneske, de havde set i et madprogram. Det er fint med mig,« forklarer 45-årige Pia Allerslev til Hendes Verden.

Kort efter nytår oplyste den tidligere borgmester, hvad hun nu skulle arbejde med i stedet for politik.

'Fra i dag er jeg officielt selvstændig: Firmaet hedder (meget originalt) ALLERSLEV - og jeg skal lave rådgivning, arbejde med div. projekter, sidde i diverse bestyrelser og meget andet. Måske dukker det helt rigtige job op undervejs, men indtil da vil jeg dels have hjemmekontor ved spisebordet og dels et skrivebord og søde mennesker omkring mig hos Norden CEF, hvor jeg skal lave lidt for dem og en masse for en hel masse andre gode organisationer og virksomheder', skrev hun den 2. januar på Instagram.