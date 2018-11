Amanda Bynes havde hele verden for sine fødder, da hun brød igennem i Hollywood allerede som teenager. Med berømmelsen fulgte også misbrug og psykiske problemer.

Nu fortæller den 32-årige tidligere skuespillerinde, hvordan nedturen begyndte.

Lige siden hun var syv år, har hun haft et liv i spotlight og offentlighedens søgelys.

Allerede som 13-årig fik hun sit eget sketch-show 'The Amanda Show', men hun er nok mest kendt for komedien 'What a Girl Wants' og musicalfilmen 'Hairspray.'

Amanda Bynes på den røde løber den 22. april 2007. Foto: FRED PROUSER Vis mere Amanda Bynes på den røde løber den 22. april 2007. Foto: FRED PROUSER

Men for Amanda Bynes blev prisen for berømmelsen høj.

I flere år kæmpede hun med misbrug af både alkohol og euforiserende stoffer, og efter de store roller fulgte en periode, hvor det mere var hendes opførsel uden for det hvide lærred, der skabte overskrifter.

Hun har blandt andet præsteret at stikke af fra politiet og at køre med både sprit og narko i blodet.

I 2012 sagde hun i et interview med People Magazine, at hun trak sig tilbage som skuespiller.

Amanda Bynes iført en paryk i retten den 24. maj 2013. Foto: REUTERS TV Vis mere Amanda Bynes iført en paryk i retten den 24. maj 2013. Foto: REUTERS TV

»Jeg har pensioneret mig som skuespiller. Jeg flytter til New York for at starte min karriere. Jeg skal lave en tøjkollektion,« sagde hun dengang.

Det kom siden frem, at hun havde lagt sprut og stoffer på hylden og var begyndt at studere mode ved Fashion Institute of Design & Merchandising i Californien.

Nu fortæller hun i et stort interview med Paper Magazine, at det begyndte at gå galt for hende allerede som 16-årig.

»Det startede med, at jeg begyndte at ryge hash. Jeg bliver ikke afhængig på det tidspunkt, og jeg havde heller ikke et misbrug. Jeg gik ikke i byen og gjorde mig selv til grin.... endnu,« siger hun til magasinet.

Amanda Bynes ankommer til retten den 9. juli 2013 iført paryk. Foto: LUCAS JACKSON Vis mere Amanda Bynes ankommer til retten den 9. juli 2013 iført paryk. Foto: LUCAS JACKSON

Efterhånden åbnede hashen dog døren til andre og tungere stoffer.

Lidt efter lidt gik hun over til blandt andet ecstasy. Hun prøvede også kokain, men endte med at blive afhængig af ADHD-medicinen adderall.

»Under indspilningerne af 'Hall Pass' tyggede jeg adderall-piller. Jeg husker, at jeg spiste en hel masse af dem, og jeg blev slet og ret ufokuseret. Jeg kunne ikke koncentrere mig om mine replikker og heller ikke huske dem.«

Årsagen til derouten mener Amanda Bynes selv skal søges i en depression, hun fik efter filmen 'She's the Man' fra 2006, hvor hun spillede en ung pige, som heller ville se ud som sin bror.

Amanda Bynes på den røde løber den 30. april 2009. Foto: MARK RALSTON Vis mere Amanda Bynes på den røde løber den 30. april 2009. Foto: MARK RALSTON

Bynes brød sig ikke om, sådan som hun så ud som dreng. Hun beskriver det som en 'ude af sig selv-oplevelse', som slog hende helt ud.

Hun overvandt depressionen, men hun kæmpede stadig med dårligt selvværd. På et tidspunkt forlod hun optagelserne til 'Hall Pass', fordi hun ikke var tilfreds med sin egen præstation. Hun kom ikke tilbage, og filmen blev lavet uden hende.

Da hun i 2010 var med i filmen 'Easy A' blev det klart for hende, at hun ikke ville stå foran kameraet igen.

»Jeg var skæv af hash, da jeg så den, og af en eller anden grund påvirkede det mig. Jeg ved ikke, om jeg var i en psykose eller hvad, men det påvirkede min hjerne på en eller anden måde, som det ikke gør normalt. Det forandrede min opfattelse af ting.«

Filmen blev hendes sidste, og hun besluttede sig for at forlade filmbranchen.

Derefter fulgte en årrække, hvor hun igen og igen gjorde sig uheldig bemærket med både misbrug af stoffer og sammenstød med politiet.

I dag skammer hun sig over det, hun har gjort, afslører hun i interviewet.

Det er nu fire år siden, hun har rørt både stoffer og alkohol, og det takker hun først og fremmest sine forældre for.