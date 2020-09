Det var et chokerende syn, der mødte adskillige mennesker verden over tidligere på året.

Her kunne man se billeder af den tidligere børne- og Disney-stjerne Shaun Weiss. Men han var langt fra genkendelig.

Kriminel og påvirket af euforiserende stoffer, blev han fotograferet på Marysville politistation i USA, og billederne nåede efterfølgende medierne, hvilket vakte stor bekymring blandt Weiss' fans.

Heldigvis er situationen en anden i dag. Det skriver flere medier, blandt andre Fox News.

'Mighty Ducks' star Shaun Weiss gets sober and gets new teeth after meth arrest https://t.co/P2MY3HVGfq via @Yahoo — Ryan Grates (@rg5042) September 11, 2020

Shaun Weiss har siden billederne været på afvænning og har netop rundet 225 dage som stoffri. Derudover har barnestjernen, der særligt var kendt for sin Disney-rolle i filmene 'Mighty Ducks', også fået sig et nyt tandsæt.

Du kan se forvandlingen i billederne herover.

Weiss blev opereret og fik sine nye tænder, hvorefter han har udsendt en erklæring. Heri takker han lægerne og sine fans for støtte gennem sit hårde forløb.

I 2018 fik en fængselsdom på 150 dage for lommetyveri i amerikanske supermarkeder.

Tilbage i januar kom det frem, at Shaun Weiss var brudt ind i en garage og efterfølgende i en bil.

Han blev senere anholdt, og det viste sig, at han var påvirket af metamfetamin. Han blev sigtet for indbrud og offentlig narkopåvirkelse.

Det var herefter, at Drew Gallagher – en god ven af Shaun Weiss – bad offentligheden om at hjælpe ved at starte en indsamling.

Indsamlingen nåede hurtigt 13.000 dollar, lige knap 80.000 danske kroner, og alle pengene gik til bestræbelserne på at få Shaun Weiss fri fra stofferne.

Den første store milepæl i den mission er altså kommet nu, hvor den 42-årige tidligere skuespiller nærmer sig et år uden stoffer.

Shaun Weiss blev særlig kendt for sin rolle Greg Goldberg i 90'er-filmene 'The Mighty Ducks', som Walt Disney var med til at producere. Senere fik han også roller i serier som 'Kongen af Queens' og 'Freaks and Geeks'.