Han havde været clean i tre år.

Men så skulle han til tandlægen.

Her fik han ordineret medicin med opioider, og det gav ham et tilbagefald.

Den tidligere børneskuespiller, Evan Ellingson, blev blot 35 år, og nu er årsagen til hans død kommet frem.

Evan Ellingson var især kendt for sin rolle i hitserien 'CSI: Miami'.

Det skriver Los Angeles Times.

En retslæge har fortalt mediet, at Ellingson døde af en utilsigtet overdosis fentanyl.

I sine unge år medvirkede han i en række store film og tv-serier.

Fans kender ham måske bedst for sin seneste rolle. Her medvirkede han i 18 afsnit af hitserien ‘CSI: Miami’, hvor han fra 2007 til 2010 spillede hovedpersonen Horatio Caines søn Kyle Harmon.

Derudover spillede han rollen som Jesse Fitzgerald i filmen ‘For Min Søsters Skyld’ fra 2009.

Han har spillet overfor stjerner som Cameron Diaz og Kiefer Sutherland.

Ellingsons far har fortalt TMZ, at sønnen igennem længere tid, havde haft det bedre, og at dødsfaldet derfor kom som en overraskelse for familien.

»Evan var en af ​​de mest kærlige mennesker, der elskede Jesus af hele sit hjerte. Han havde en barnesjæl og et smil, der lyste rummet op. Han tænkte altid på andre og han gjorde alt for at give andre misbrugere et håb,« siger faderen til TMZ.

Ellingson blev fundet død 5. oktober i sin seng i byen Fontana, hvor han boede på et hjem for mennesker, der tidligere har kæmpet med stofmisbrug.