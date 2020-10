Med sin rolle som storebror Brad Taylor i tv-hittet 'Home Improvement' – på dansk kaldet 'Ti tommelfingre' – trak Zachery Ty Bryan overskrifter i 90'erne.

Nu gør han det igen. Men det er ikke just flatterende overskrifter.

Den i dag 39-årige amerikanske skuespiller er nemlig blevet anholdt og sigtet efter et formodet overfald fredag.

Det skriver flere amerikanske medier – heriblandt TMZ og People, som har været i kontakt med politikredsen i Oregon, hvor overfaldet angiveligt fandt sted.

Zachery Ty Bryans såkaldt mugshot. Foto: SplashNews.com Vis mere Zachery Ty Bryans såkaldt mugshot. Foto: SplashNews.com

Her tilkaldte naboer fredag aften politiet efter at have hørt tumult fra en lejlighed, hvor Zachery Ty Bryan og hans 27-årige kæreste opholdt sig.

Ifølge sigtelsen skulle parret have skændtes, og i denne forbindelse skulle han have klemt hende om halsen og fysisk have gjort modstand mod hendes forsøg på at ringe 911.

Da betjente ankom til stedet, skulle de have fundet Zachery Ty Bryan siddende udenfor, mens kæresten skulle have gemt sig hos en veninde i nærheden, lyder det således i en politirapport.

I rapporten lyder det også, at forurettede skulle have afvist at blive behandlet.

Skuespiller Tim Allen, som i serien spillede far, foran sin stjerne på Hollywood Walk of Fame. Foto: FRED PROUSER Vis mere Skuespiller Tim Allen, som i serien spillede far, foran sin stjerne på Hollywood Walk of Fame. Foto: FRED PROUSER

Zachery Ty Bryan er nu sigtet for i alt tre forhold: at have taget kvælertag på sin kæreste, overfald og for at modarbejde politiet.

Det fremgår ikke, hvordan han forholder sig til sigtelserne, men ifølge medierne blev han søndag eftermiddag løsladt.

Manden, der fik sit store gennembrud med serien 'Home Improvement', som kørte fra 1991 til 1999, har siden haft mindre roller i 'ER', 'Cold Case' og 'The Fast and the Furious: Tokyo Drift'.

I dag arbejder han dog mest bag kameraet som producer.