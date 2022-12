Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den amerikanske skuespillerinde Lauren Keyana Palmer, bedre kendt som Keke Palmer, overraskede tv-seere, da hun lørdag debuterede som vært på 'Saturday Night Live'.

På live-tv afslørede den 29-årige skuespillerinde, at hun venter sit første barn og viste babybulen frem.

Det skriver People.

»Der har været nogle rygter i omløb, og folk har i mine kommentarspor skrevet 'Keke skal have et barn', 'Keke er gravid', og jeg vil gerne en gang for alle slå fast, at det er jeg,« lød det fra en smilende Keke Palmer under sin åbningsmonolog i programmet.

Keke Palmer fortsatte sin åbningsmonolog med at fortælle om, hvor svært det er, når folk spreder rygter om andre, og hvordan hun ønskede at holde nyheden hemmelig.

»Det har været den største velsignelse, og jeg er så begejstret. Venner, jeg skal være mor,« sagde Keke Palmer, der danner par med NFL-spilleren Darius Jackson.

I december 2020 stod Palmer åbent frem og fortalte om, at hun lider af sygdommen PCOS i et Instagram-opslag. Dengang skrev hun, at det var en sygdom hun havde haft i årevis og nu ønskede, at det var okay at italesætte.

Keke Palmer har medvirket i en lang række film og serier, siden hun fik debut som blot 13-årig i filmen 'Barbershop 2: Back in business'. I 2019 medvirkede hun i den stjernespækkede film 'Hustlers' sammen med blandt andre Jennifer Lopez.

Du kan se afsløringen af graviditeten herunder: