Længe har hertuginde Meghan og prins Harry skabt virak i det britiske kongehus.

Og nu stormer det igen omkring parret, dagen inden deres omtalte Netflix-dokumentar udkommer.

Interviewet med Oprah i 2021, hvor Harry og Meghan langede kraftigt ud efter den kongelige familie, som de ikke mente, havde behandlet dem fair, er formentlig gået de færrestes næse forbi.

Nu, knap to år efter 'chokinterviewet' står prins Harry og hertuginde Meghan igen foran kameraerne og lancerer deres egen dokumentarserie på streamingtjenesten Netflix.

Og det tyder på, at serien ikke vil sætte en dæmper for vreden i og omkring det britiske kongehus. Tværtimod, skriver The Times.

For allerede inden serien er udkommet, raser tidligere og nuværende ansatte i kongehuset over den.

Traileren til dokumentaren viser nemlig, at afsnittene blandt andet kommer til at handle om, hvordan ægteparret føler, at de er blevet behandlet af medlemmer af det britiske kongehus.

Og det faktum får ifølge The Times tidligere ansatte til at 'boble af raseri.'

Desuden forlyder det, at en tidligere ansat, som hævder at være blevet mobbet af hertuginden, har opfordret kongehuset til at tage stilling og 'afvise hertugens løgne én gang for alle.'

B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, kalder dokumentaren - på baggrund af traileren - for en »totalkrig mod Buckingham Palace.«

»Efter den anden trailer er kommet ud, står det ret klart for mig, at det her bliver en meget, meget vild tid for det britiske kongehus, for det er nogle meget alvorlige ting, som Harry og Meghan kommer frem med,« mener Jacob Heinel Jensen.

For ham er noget af det mest interessante, hvor konkrete beskyldningerne bliver, og hvis der nævnes navne, kan det i hans optik sende det britiske kongehus ud i en choktilstand.

Det var tilbage i 2020, at prins Harry og hertuginde Meghan underskrev en stor kontrakt med Netflix, der ventes at indbringe dem mange millioner dollar.

Den kommende dokumentar er en del af den kontrakt, der er indgået, og den ventes desuden at indeholde flere store afsløringer om den kongelige familie, herunder om kong Charles og dronningegemalinde Camilla samt om prins William og prinsesse Kate.

De seks første afsnit udkommer torsdag 8. december.