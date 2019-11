Tre år og ni måneder.

Så lang tid skal den tidligere 'American Idol' og 'Fear Factor'-deltager Antonella Barba tilbringe bag tremmer.

Det skyldes, at hun tidligere på året erklærede sig skyldig i besiddelse af fentanyl, mens det også kom frem, at hun havde distrubueret omkring et kilo af stoffet. Det skriver Fox News.

Det amerikanske medie har fået fat i retsdokumenter, der viser, at 32-årige Barba var en lille del af en større narkosammensværgelse fra slutningen af 2017 til efteråret i 2018.

Den tidligere 'American Idol' og 'Fear Factor'-deltager kan se frem til 45 måneder i fængsel. Vis mere Den tidligere 'American Idol' og 'Fear Factor'-deltager kan se frem til 45 måneder i fængsel.

Dokumenter viser ligeledes, at deltagelsen i 'American Idol' har haft en negativ indvirkning på Barbas liv, fordi hun vendte sig mod kriminalitet, efter hun blev stemt ud.

Hendes mor tilføjer, at det var Barbas drøm at blive kendt, og det var ødelæggende for hende, da hun ikke vandt 'American Idol' i 2007, fordi hun følte, at hun mistede sin drøm.

Efter deltagelsen i tv-programmet flyttede Antonella Barba til Los Angeles, og det kalder hendes mor for 'opskriften på katastrofe', og katastrofen kulminerede i 2018, hvor Barba blev arresteret.

Angiveligt skulle Antonella Barba have fået ordre fra en Justin Michael Isaac til at transportere fentanylet fra en lokation til en anden.

Ifølge Fox News ventede nogle efterforskere ude foran et hus i Durham i USA, og de slog til, da de spottede 32-årige Barba alene i en bil, og de blev ikke skuffede over, hvad de fandt.

Efterforskerne fandt en skoboks med narkotika i. Den var placeret på gulvet foran passagerersædet foran i bilen. Hele aktionen skete klokken 11.00 lokal tid.

Yderligere undersøgelser viste, at Barba havde stoffer nok til at dræbe 415.000 mennesker, mens retsdokumenter fortæller, at hun ikke vidste, hvilket stof der tale om, før hun modtog pakken.

'Frk. Barba deltog ikke i planlægningen af arbejdet i organisationen, og hun tog heller ingen beslutninger overhovedet', siger dokumenterne også.

Antonella Barba har været sat i forbindelse med kriminalitet før. Vis mere Antonella Barba har været sat i forbindelse med kriminalitet før.

Det var ikke første gang, at den tidligere sanger er på kant med loven, da hun blev arresteret i oktober sidste år. Hun har flere små lovovertrædelser at se tilbage på.

Hun har en hashsag kørende i Kansas, mens hun blev arresteret i New York tilbage i 2011, fordi hun blev taget i butikstyveri.

Derudover trak hun overskrifter i 2007, fordi hun poserede i en våd t-shirt foran en mindeplads til ære for anden verdenskrig i USA's hovedstad, Washington, D.C.

32-årige Antonella Barba er født i Californien, men voksede op i New Jersey med sine to forældre.