I 17 ud af 18 'Vild med dans'-sæsoner har Britt Bendixen siddet bag dommerbordet og delt point ud.

Men efter dette års sæson, hvor det var musikeren Jimilian, som kunne juble over sejren, besluttede Britt Bendixen sig for at trække stikket og stoppe som dommer.

Hun er dog ikke helt færdig med at arbejde for TV 2, fortæller Billed-Bladet. Allerede dagen efter dansefinalen havde hun således TV 2 Zulu i røret.

»De vil bruge mig til dubbing til en ny udsendelsesrække. De skal kun bruge min stemme – de mener, den er blevet landskendt,« forklarer hun.

Dubbing er eftersynkronisering af lydsporet i en film eller tv-serie.

Hun kan dog ikke fortælle, hvad det er, hun skal lægge stemme til, da det fortsat er en hemmelighed.

Landskendt må stemmen da også siges at være efter de mange år i 'Vild med dans'.

På årets finaledag erkendte hun da også over for B.T., at det var en smule vemodigt at skulle sige farvel til det program, som hun har været en del af fredag efter fredag i så mange år.

»Men jeg tror egentligt først, jeg mærker det, når den næste sæson starter. For i aften handler det om finalen, det er glæde og begejstring – selvom tanken om, at det er sidste gang, vil strejfe mig nogle gange,« lød det fra den dengang afgående dansedommer.

Her åbnede hun også op om, hvad fremtiden kunne byde på.

»Der er nogle ting, jeg er blevet bedt om, som jeg sikkert siger ja til – en lille bagatel på noget tv – og så er jeg ude og holde foredrag i ny og næ, og jeg har jo undervist hele livet, så det er sjovt at lære noget selv. Så jeg har gået lidt til spansk, og så er jeg begyndt at lære bridge.«