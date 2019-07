Weekendens koncert med Ed Sheeran har lagt Ticketmasters kundeservice ned, efter et unikt krav fra den rødhårede sangfugl.

Efter at have foretaget over 2.000 opkald uden at få noget som helst livstegn fra Ticketmaster, er Peer Leerbæk ved at have opbrugt sin tålmodighed.

»Jeg har købt billetter fra Ticketmaster masser af gange, og det har aldrig før været et problem, hvem der står på billetten. Så er det yderst frustrerende at bruge sin ferie med et rør i hånden, fordi de ikke kan tage telefonen.«

Sådan siger Peer Leerbæk, som ellers har glædet sig til at se den britiske charmetrold, når han spiller i Tusindårsskoven i Odense.

Peer Leerbæks telefon har ikke haft meget hviletid de sidste par dage.

Ed Sheeran har nemlig krævet, at man skal have sit ID med, og navnet herpå skal stemme overens med navnet på billetten, og det er svært, hvis man eksempelvis har fået den i gave.

Peer Leerbæk har forsøgt alt, hvad han kunne komme i tanke om, for at få fat på Ticketmaster, så han kan få ændret navnet på billetterne, men uden held.

»Jeg fik billetterne af en tidligere arbejdskollega, som ikke selv kunne komme afsted, og han er svær at få fat på, fordi han er på ferie nu. Det er sidste dag, og det er meget frustrerende,« siger han.

Ed Sheerans kamp mod sortbørshandel af billetter er baggrunden for kravet om, at man skal have sit eget navn stående på billetterne.

Derfor er man nødt til at ringe ind til Ticketmaster, som udbyder billetterne, hvis man skal have ændret navnet, og det har selskabets kundeservice ikke været gearet til.

»Det er mit ansvar, at folk ikke kan komme igennem. Der lægger jeg mig fladt ned. Det er beklageligt, at vi har så lang ventetid, og vi gør alt, hvad vi kan, for at følge med,« siger Jakob H. Lund, direktør for Ticketmaster, til TV 2.

Han fortæller, at der vil være kundeservice til stede ved koncerterne for at hjælpe de frustrerede gæster, og Peer Leerbæk forventer også, at Ticketmaster får styr på problemet.

»Jeg tør ikke tænke på, hvis vi ikke kan komme ind. Vi afbryder ferien for at tage derned, og det skal ikke gå ud over mig, at de har et stort pres hos Ticketmaster.«