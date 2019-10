Da skuespiller Thure Lindhardt for to år siden blev far til en lille pige, var det en mangeårig drøm, der gik i opfyldelse.

Men også en drøm, som han lige så længe holdt hemmelig for de fleste.

Det fortæller han i biografien ‘Vi ved jo, hvordan det er at være menneske’, som netop er udkommet.

Store ønsker er nemlig, forklarer han, nogle, som han fuldt og fast tror på, der skal holdes tæt ind til kroppen.

Det var helt uventet rollen som politibetjenten Henrik i krimiserien ‘Broen’, der i 2015 fik Thure Lindhardt til at indse, hvor stort savnet var efter en familie og et barn.

»Manden, der leder efter sine forsvundne børn, rammer min egen dybe længsel efter at blive far og det at få børn,« beskriver han i bogen om, hvad serien og rollen satte gang i hos ham.

Men selv om Thure Lindhardt altså holdt drømmen hemmelig for de fleste, blev enkelte udvalgte lukket ind den. Hans kvindelige medspiller var én af dem.

I ‘Broen’ spiller Sofia Helin den noget ustabile kriminalkommisær Saga Norén. Men i virkeligheden er hun en jordnær og kærlig mor til to børn.

Thure Lindhardt og Sofia Helin, som spiller makkerpar i krimiserien 'Broen'. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Thure Lindhardt og Sofia Helin, som spiller makkerpar i krimiserien 'Broen'. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Det var i en pause fra optagelserne, at 44-årige Thure Lindhardt indviede hende i sine drømme. Og sine frustrationer.

Han beskriver, hvordan det gjorde ondt, hvordan det påvirkede hans sind og humør, at drømmen syntes at være svær at opnå. Hvordan skammen over ikke at kunne glæde sig over andres babylykke påvirkede ham.

De indre knuder fik Sofia Helin løsnet op for. Og som han skriver i bogen, gik det op for ham, hvilken fiksering han havde været fanget i.

For nok var et barn en stor drøm. Men et barn var ikke en billet til lykken og meningen med livet. Den måtte man - fandt Thure Lindhardt frem til - finde i sig selv først.

Der er SÅ meget kærlighed i det Thure Lindhardt om sin regnbuefamilie

Han fandt den i sig selv. Og kort efter kom løsningen på, hvordan han kunne blive og skulle være far. Hvordan han skulle stifte sin egen regnbuefamilie.

I efteråret 2017 fik Thure Lindhardt så sin datter Billie med to veninder.

»Det er ikke så arrangeret. Det er opstået, og det er rigtigt, og det er meget kærlighedsfuldt og meget smukt. Der er SÅ meget kærlighed i det,« som han i foråret fortalte i et interview med Femina.

'Vi ved jo, hvordan det er at være menneske' er netop udkommet på Gyldendals forlag.