Den ene halvdel af Citybois, 20-årige Thor Farlov, afslørede for nyligt, at han havde fået en kæreste.

»Det er første gang, jeg har kunnet svare et ærligt ja til dette spørgsmål, og det er med den bedste følelse. Vi lige kommet fra hjem fra L.A. og 2020 behandler os godt,« skrev den unge popsanger i en mail til B.T.

Onsdag aften dukkede han så op på den røde løber til gallapremieren på den nye 'Klovn'-film, og her var humøret stadig helt i top.

»Det er jo lidt underligt at skulle melde ud til medierne. Det er første gang, at jeg har fået en kæreste, så selvfølgelig vidste jeg, at det var noget, der ville blive skrevet om - jeg er bare virkelig glad for, at det så er med den rigtige person. Jeg står et rigtig godt sted lige nu. Det er helt perfekt.«

Frank Hvam og Casper Christensen ankommer i en minibus med fire klædt i drag til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final', i Bremen Teater onsdag den 29. januar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Frank Hvam og Casper Christensen ankommer i en minibus med fire klædt i drag til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final', i Bremen Teater onsdag den 29. januar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Kæresten var ikke med i biografen. Det var Thors Citybois-makker Anthon heller ikke, da han var blevet hjemme for at holde fødselsdag.

Citybois havde en lille gæsterolle i den seneste sæson af 'Klovn'. De er ikke med i den nye film, hvilket Thor Farlov jokede med.

»Jeg ved ikke, hvorfor de har glemt os. Ej, det var stort bare at være med i serien.«

Hemmelighedsfuldt lovede han, at der kommer til at ske store ting i 2020 på Citybois-fronten.

»Vi kommer til at maxe ud på alle punkter. Det bliver en varm sommer, og nogle af tingene vil chokere folk.«

Citybois er aktuelle med singlen 'Det kom som et chok'. Thor Farlov har tidligere fortalt, hvad den handler om:

»Det er en storslået kærlighedserklæring til den person, man er forelsket i. Det synges direkte til ham eller hende. Vi håber, at folk får et sus i maven og bliver ramt af chok på samme måde, som når man bliver ramt lige i hjertet af en person. Det skal forstærke kærligheden og forelskelsen at høre 'Det Kom som et Chok'.«

Citybois blev et øjeblikkeligt teenagefænomen i Danmark, da de i 2015 dukkede op i 'X Factor'.