De sociale medier får ikke altid det bedste frem i os.

Det har komikeren Thomas Warberg lært på den hårde måde, da han reagerede på et Instagram-opslag fra klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen.

»Kan du huske det billede? Alt ved det var irriterende! Det er vores klimaminister, Jorden brænder, gør noget! Jeg var alt for meget på de sociale medier dengang, så jeg blev rasende og skrev en vildt ubehagelig kommentar,« fortæller han til Femina.

På billedet ses Dan Jørgensen i selskab med sin kæreste, Katherine Diez, foran deres fælles bogreol. En markering af parrets sammenflytning.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen godtog Thomas Warbergs undskyldning.

Der gik dog kun ét sekund, før komikeren indså, at han med sine egne ord var en idiot og derfor med det samme slettede kommentaren. Det var dog allerede for sent, og han var blevet blokeret.

Så måtte han til tasterne og skrive en personlig besked til ministeren, hvor han beklagede sin kommentar.

Et opslag delt af Dan Jørgensen (@danj.klimaminister)

Dan Jørgensen tog imod undskyldningen, og Thomas Warberg er da også sikker på, at de to sagtens kunne hygge sig over en kop kaffe.

Samtidig kan han ikke lade være med at reflektere over, hvor vildt det er, når man pludselig skriver noget, man aldrig ville sige, hvis man sad overfor hinanden.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Han beskriver overfor Femina de sociale medier som netudgaven af road rage, og han bryder sig langt fra om måden, vi taler til hinanden, når vi ikke sidder ansigt til ansigt.

Grotesk og skræmmende er de ord, han bruger til at beskrive de samtaler, der foregår online.

Thomas Warberg bryder sig heller ikke synderligt om den person, han selv bliver til, når han sidder bag skærmen.

Derfor har han skåret ned på sin egen brug af sociale medier, vel vidende at det kan koste lidt på billetsalget.