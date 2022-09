Lyt til artiklen

Vidste du, at Thomas Warberg er gammel showdanser?

Den 37-årige komiker fortæller til B.T., at der er en særlig grund til, at han altid har sagt nej de gange, TV 2 har spurgt ham, om han ville være med i 'Vild med dans'.

»Jeg har sagt nej til 'Vild med dans' et par gange, fordi jeg er gammel danser, og jeg er bange for, at jeg ville tvære dem ud.«

Thomas Warberg er vokset op i den lille by Toftlund i Sønderjylland og i sine helt unge år gik han blandt andet på Legos talentskole 'Legoland Show Academy' i Billund, hvor han flere aftener om ugen øvede sceneoptræden, dans, sang og skuespil.

Han forklarer videre:

»Jeg er gammel showdanser. Det er der ikke mange, der ved. Jeg kan godt lave en piruette, hvis jeg skal. Jeg er vildt dårlig, men jeg kan de der ting,«

Thomas Warberg tilføjer, at 'Vild med dans' angiveligt har nogle regler om, hvor meget deltagerne må have danset i forvejen, så derfor kan han ikke være med.

»Jeg vil også være bange for at sige ja, og sige at jeg havde været danser - og folk så opdagede, at jeg alligevel var dårlig. Det ville jeg ikke bryde mig om,« slutter Thomas Warberg, der i nyere tid også har danset professionelt da han i 2017 medvirkede i Tivolis opsætning af Monty Pyton-musicalen 'Spamalot'.

