»Den film blev virkelig dårlig, og jeg havde en masse gæld.«

En veloplagt Thomas Vinterberg sidder i hvide shorts og rød cardigan.

Her giver den 50-årige stjerneinstruktør anekdoter på scenen i Odense om film som ‘Jagten’ og ‘Festen’, om penge, om Thomas Bo Larsen, Trine Dyrholm og alkohol.

Og der er masser af guldkorn. Det er første gang, han viser sig offentligt siden foråret.

Thomas Vinterberg mistede tragisk sin datter, Ida Maria Vinterberg, i en bilulykke i Belgien.

Han afbrød midlertidigt sin kommende film ‘Druk’, med Mads Mikkelsen, og har siden da holdt sig væk fra medierne og offentligheden.

Lørdag aften trådte han dog frem på Den danske kortfilmsfestival, Odense International Film Festival, der afholdes en gang om året med vindere kåret lørdag aften.

Hele ugen er der blevet vist kortfilm fra ind- og udland. Skuespillere og instruktører har holdt foredrag.

Egentlig skulle skulle Roland Møller have holdt en talk, men han aflyste, og i stedet sagde Thomas Vinterberg ja. Under forudsætning af han ikke bliver interviewet til pressen. Men vi må gerne referere.

Festivalens to frivillige spørger særligt ind til, hvordan manuskripterne blev til. Og det giver gode anekdoter om hans berømte film.

Om ‘Jagten’ siger han for eksempel om den lille pige, spillet af Annika Wedderkopp.

»Hun var for gammel til at gå i børnehave, så vi måtte ændre alle børnenes alder, og så så det okay ud.«

Publikum griner. 'Jagten' handler om en mand, spillet af Mads Mikkelsen, der løgnagtigt bliver anklaget for at have seksuelt misbrugt sin bedste vens datter i en børnehave.

Datteren bliver manipuleret til at give en løgnehistorie i børnehaven til politiet. Og den scene er faktisk taget fra virkeligheden, afslører han.

»Det var et skript fra en politirapport om en pige på samme alder. Vi tog bare de værste detaljer ud ud og gjorde den mere filmvenlig,« siger han.

Om penge siger han:

»Jeg synes, penge er interessante. Engang fik jeg et tilbud om at instruere et teaterstykke, men jeg takkede nej. Så han fløj tilbage. Og kom igen. Vil du ikke nok: ‘Nej!,« svarede Thomas Bo Larsen.

Men han overgav sig med spørgsmålet: »Ved du hvor mange penge, det giver?«

Om ‘Kollektivet’ siger han:

»Prøver giver nogle gange frugt, og i det her tilfælde lavede vi en. Alle skuespillerne var nøgne sammen og svømmede rundt sammen, inden vi filmede. Alt det man gør i et kollektiv.«

Blandt dem var Trine Dyrholm, der gav en pragtpræstation i hovedrollen, og som han havde en masse samtaler med for opbygge tillid til de følsomme scener.

»Skuespillernne skal vide, hvad de gemmer for hinanden, hvad de drømmer om, hvad de er gode til og hvad de er dårlige til,« siger han.

Om Thomas Bo Larsen han:

»Da jeg så min gode ven Thomas bo Larsen på et et teater i København, blev jeg fascineret af hans person. Han er uforudsigelig og irrationel. Han improviserer. Det fascinerede mig.«

»Hans attitude blev en stor part af min film ‘Sidste Omgang’. Jeg elsker at lave film bygget op omkring dem, der spiller med.«

Selvom historierne er fiktive, tager han udgangspunkt i sine skuespilleres personlighed.

»Jeg laver altid scenerne til bestemte skuespillere. Men så bliver de rige og berømte, og så vil de se manuskriptet, før de siger ja. Jeg skriver en rolle til Robert de Niro, men ender op med en dansk skuespiller,« griner han.

Og bliver mere alvorlig:

»Jeg laver film for at dele mit følelsesmæssige liv med andre. For at udforske det menneskelige væsen er det, der driver mig. Og at søge nye territorier,« siger han.

Og om alkohol siger han:

»Min næste film hedder druk og det er svært at oversætte. På engelsk hedder den ‘another round.«

»Det er en hyldest til alkohol. Den undersøger det fact, at store ting er blevet skabt under indflydelse af alkohol.«

»Verdenskrigen blev vundet af alkoholikeren Churchill. Noget af det største litteratur er skrevet af alkoholikere som Hemingway,« siger han.

Den er med Mads Mikkelsen og på dansk, for netop Danmark er et oplagt sted til at lave en film om druk, siger han.

Og den film, han synes, blev dårlig og gav ham gæld? Såmænd bare en film han lavede, da han var teenager.

»Men den blev min adgangsbillet til filmskolen,« siger han.