Casper Christensen og Frank Hvam har igennem tiden haft alle mulige kendte danskere med i deres 'Klovn'-univers. Én kunne de ikke få med og gav ham i stedet en helt særlig hyldest i seriens måske mest ikoniske afsnit.

Kan du huske, da Frank Hvam i 'Klovn' sked i en kattebakke?

Det legendariske klip stammer fra afsnittet 'London Kashmir' i tredje sæson, hvor Frank Hvam, efter at have spist for mange kager, går i panik over ikke at kunne finde et toilet og derfor sætter sig ned over en kattebakke.

Katten, der i afsnittet får skylden for Frank Hvams efterladenskaber og derfor sendes til dyrlæge, hedder Vinterberg, og det er ikke tilfældigt.

Frank Hvam og Casper Christensen på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final', i Bremen Teater onsdag den 29. januar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Frank Hvam og Casper Christensen på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final', i Bremen Teater onsdag den 29. januar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

I ekstramaterialet til tredje sæson fortæller Casper Christensen og Frank Hvam med et stort grin, at de havde opkaldt katten efter filminstruktør Thomas Vinterberg, som de ikke kunne få til at medvirke i serien.

»(Lars Von, red.) Trier valgte jo at skrive et afsnit til os. Det gjorde Vinterberg ikke,« lyder det fra Frank Hvam i ekstramaterialet.

»Vinterberg har valgt kun at blive repræsenteret som en kat,« tilføjer Casper Christensen om klippet, der stammer fra 2006.

Da B.T. onsdag aften møder Thomas Vinterberg på den røde løber til premieren på hans nye film 'Druk', kan han ikke huske, hvorfor han sagde nej til at være med i 'Klovn', men tilføjer med et smil:

»Jeg kan huske, at jeg blev spurgt, om jeg ville være med og sagde nej, og så blev jeg til en kat. At den sked, det kan jeg ikke huske, men altså, jeg synes, det var ærefuldt at være med i 'Klovn'.«

I forbindelse med den seneste 'Klovn'-film 'Klovn Forever' fortalte Casper Christensen og Frank Hvam, at de også forgæves har forsøgt at få tv-vært Mikkel Beha og hans sejler-familie med i deres 'Klovn'-univers.

»Vi har aldrig kunnet få Beha-familien med. Vi har spurgt flere gange, men de har desværre altid sagt pænt nej tak,« lød det fra Casper Christensen.

»De repræsenterer noget utroligt perfekt og solidt. Casper og Frank ville falde så meget igennem sammen med dem på havet, og det syntes vi kunne være sjovt,« tilføjede Frank Hvam.