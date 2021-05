Steen Christensen, der ejer thai-resturanten Thai Lanna i Hellerup, fik tirsdag sig noget af en overraskelse.

Siden Thomas Vinterberg i slutningen af april vandt en Oscar, har der hængt et stort tillykke-skilt i thai-restaurantens butiksvindue, og det er ikke gået ubemærket hen.

Steen Christensen fortæller til B.T., at han til at starte med hang skiltet, der forestiller en stor gul Oscar-statuette op, fordi han for det første synes, 'Druk' er en fed film, men at han også er stolt over, at den er optaget i hans egen kommune, Gentofte.

»Det er jo sjældent, at vi vinder en Oscar, så jeg ville gerne være med til at sige tillykke. Det er en kæmpe ting for os lokale,« forklarer Steen Christensen og tilføjer:

Steen Christensens Oscar-hyldest i butiksvinduet. Foto: Privatfoto Vis mere Steen Christensens Oscar-hyldest i butiksvinduet. Foto: Privatfoto

»Både Mads Mikkelsen og Thomas Vinterberg bor her jo og kommer engang imellem i butikken, så det er rigtig hyggeligt.«

Tirsdag får en af Steen Christensens medarbejdere så en bestilling ud over det sædvanlige.

Kvinden, der ringer ind for at bestille, siger, at de har en særlig overraskelse med, når de kommer og henter deres mad, og Steen Christensen bliver derfor bedt om at møde op i butikken.

»Jeg troede bare, det var en af mine gamle venner, der måske ville kigge forbi,« fortæller Steen Christensen. Men han blev klogere.

Steen Christensen og Thomas Vinterberg. Foto: Privatfoto Vis mere Steen Christensen og Thomas Vinterberg. Foto: Privatfoto

Det viser sig nemlig, at kvinden i telefonen var Thomas Vinterbergs hustru, Helene, og pludselig står hele familien Vinterberg i den lille thai-restaurant – og Thomas Vinterberg har sin Oscar-statuette med.

»Der var jeg sgu stolt. Og jeg fik lov til at holde den. Det var derfor, han havde taget den med,« fortæller Steen Christensen og tilføjer med et grin:

»Den er altså tung. Det var ret stort. Jeg er glad for, at Thomas er glad for, at vi synes, det er en fin film, han har lavet. Det var det, vi ville vise med klistermærket.«

Mødet med Thomas Vinterberg skulle selvfølgelig foreviges, og billedet sendte Steen Christensen i en sms til sin datter.

Korrespondancen har datteren sendt til Instagram-stjernen Anders Hemmingsen, som har delt det på sin profil, der bliver fulgt af over en million mennesker, så lige nu vælter det ind med reaktioner.

»Jeg har ikke en Insta-konto, så kan ikke logge på, men der er et hav af mennesker, der har skrevet til mig, hvor mange der har liket. Det er ret vildt,« fortæller Steen Christensen.