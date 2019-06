4. maj mistede den danske stjernefilmmager Thomas Vinterberg sin 19-årige datter Ida Maria Vinterberg.

Hun omkom i en trafikulykke i Belgien. Det tragiske dødsfald resulterede i, at han stoppede med at arbejde på sit seneste filmprojekt 'DRUK'.

Men nu er Vinterberg tilbage bag kameraet.

Det oplyser produktionsselskabet Zentropa.

'Efter en pause er Zentropa igen i gang med optagelserne til Thomas Vinterbergs kommende danske film 'DRUK'. I dag kan Zentropa med nogle ugers forsinkelse fortælle om filmen og offentliggøre castet,' lyder det.

Filmen er et et dansk drama, som Vinterberg har skrevet i samarbejde med Tobias Lindholm. Makkerparret har også arbejdet sammen på filmene 'Kollektivet' og 'Jagten'.

De bærende roller spilles af den danske stjerneskuespiller Mads Mikkelsen samt Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe og Magnus Millang.

Derudover medvirker den svensk-norske stjerne Maria Bonnevie, Helene Reingaard Neumann samt Susse Wold.

Her ses de fire bærende hovedroller i Thomas Vinterberg-filmen DRUK. Vis mere Her ses de fire bærende hovedroller i Thomas Vinterberg-filmen DRUK.

Det er Mads Mikkelsens første danske filmoptræden siden komediefilmen 'Mænd og Høns' fra 2015.

Optagelserne til 'DRUK', der har et budget på 33,5 million kroner, finder sted i København, Nordsjælland og Västra Gotäland i Sverige.

Filmens handling går ud på, at gymnasielæreren Martin (spillet af Mads Mikkelsen) og sine tre kolleger (Larsen, Ranthe og Millang) kaster sig ud i et alkoholeksperiment for at øge deres elevers gennemsnit.

Eksperimentet bunder i en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt, og at alkohol i blodet åbner sindet og øger kreativiteten.

Det hele starter positivt og eleverne hæver sig, men - selvfølgelig - ender det ikke lige godt for alle:

'Det bliver tydeligere og tydeligere, at alkoholen kan skabe store resultater i verdenshistorien, men alt vovemod har konsekvenser.' lyder det i pressemeddelelsen om filmens plot.

Thomas Vinterberg har senest været biografaktuel med den internationale film 'Kursk' i 2018.

Det forventes, at 'DRUK' får biografpremiere 27. august 2020. I toppen af artiklen kan du se, Thomas Vinterberg omtale komiker og skuespiller Magnus Millang i forbindelse med filmen 'Kursk', som Millang også optrådte i.