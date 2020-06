For anden gang på en måned modtager Thomas Vinterberg og Zentropa international hæder.

Først blev filmen 'Druk' udtaget til filmfestivalen i Cannes, og nu er filmverdenens øjne endnu engang rettet mod danskeren.

Onsdag er det nemlig blevet offentliggjort, at filmen også er udtaget til en anden af verdens største filmfestivaler.

Således er 'Druk' på plakaten, når Toronto International Film Festival løber af stablen i september, oplyser kommunikationsvirksomheden Have i en pressemeddelelse.

I 'Druk' spiller Mads Mikkelsen gymnasielæreren Martin. Foto: Henrik Ohsten Vis mere I 'Druk' spiller Mads Mikkelsen gymnasielæreren Martin. Foto: Henrik Ohsten

Filmfestivalen er den største af sin slags i Nordamerika, og i år er der kun udtaget et begrænset antal film. Blandt dem altså 'Druk', som i forvejen er på vej mod den internationale filmscene.

Filmen er allerede solgt til 30 forskellige lande. Ligefra Rusland til Irland og Grækenland er de interesserede i den danskproducerede film, som handler om fire venner. Vennerne vil i filmen afprøve deres teori om, at alle mennesker er født med en halv promille for lidt. For at åbne sindet og øge kreativiteten sætter de derfor deres lid til alkohol.

Optagelserne til filmen havde været i gang i fire dage, da Thomas Vinterbergs datter omkom i en bilulykke, og alt blev sat på pause.

En tragedie, som Thomas Vinterberg for nylig har set ord på i et stort interview med Politiken og DR.

Mads Mikkelsen vender for en stund hjem til det store lærred i Danmark. Foto: Henrik Ohsten Vis mere Mads Mikkelsen vender for en stund hjem til det store lærred i Danmark. Foto: Henrik Ohsten

Her fortæller han, at filmoptagelserne, som blev sat i gang igen efter to uger, blev hans helle midt i den enorme sorg. Sidste optagedag var den værste. Her skulle datteren nemlig have været med i en scene.

Datteren Ida blev 19 år og kom aldrig på filmens rolleliste. Det gjorde til gengæld Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Susse Wold og andre store danske navne.

Det er første gang siden prisvindende 'Jagten', at Thomas Vinterberg har allieret sig med Mads Mikkelsen, der de seneste år har været på udlandseventyr.

'Druk' får premiere herhjemme 24. september. Filmen er skrevet og instrueret af Thomas Vinterberg og produceret af Zentropa.