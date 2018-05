Thomas Skov Gaardsvig fortalte tirsdag aften i et Instagram-opslag, at han har mistet sin far efter et langt sygdomsforløb.

'Tidligere på foråret lavede jeg en række programmer om fædre og sønners forhold. Jeg har aldrig fået så meget respons på et program tidligere. Derfor vil jeg også komme med en opfølgning. For i sidste uge var hele familien samlet på hospitalet, og jeg sad og holdt min far i hånden, da han stille sov ind efter et langt sygdomsforløb. Det var en smuk, men alt for tidlig afsked. Tilbage sidder jeg med en masse stærke og gode minder om de 32 år, vi nåede at have sammen. Jeg ville ønske, det havde været flere. Husk nu at få talt med dine kære, mens de er her,' skriver tv-værten til billedet.

Thomas Skov Gaardsvig har været åben om sin fars sygdomsforløb, der begyndte i efteråret 2017, da han faldt om med en hjerneblødning.

På sin blog fortalte DR-værten om oplevelsen, og om hvordan den fik ham til at reflektere over forholdet til sin far. Thomas Skov Gaardsvig forsøgte at bruge den tragiske situation til noget positivt, og det resulterede i en podcastserie med navnet 'Far, der er noget vi skal tale om', der sætter fokus på forskellige forhold mellem fædre og sønner.

»I virkeligheden har jeg tænkt over det program længe - det skulle handle om, hvor vidunderligt det er at blive far, og hvad det gør ved én som person. Men da min far faldt om, gav det pludselig mening at lave et program om folks forhold til deres fædre,« forklarede Thomas Skov om programmet.

Da de første lydbider til programmet blev optaget, lå Thomas Skovs far fortsat i koma efter blodproppen.

»Lægerne siger, at han formentlig ikke bliver sig selv igen. Men han er da begyndt at være vågen af og til. Men jeg ville dog ønske, at jeg havde snakket med ham om vores forhold for et år siden,« sagde Thomas Skov tilbage i februar.