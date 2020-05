»Sex er godt. Sex er sundt,« har Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, sagt.

Og Kåre Mølbak, faglig direktør i Statens Serum Institut, er på samme linje, når det kommer til kontakten mellem to mennesker.

For forfatter og tidligere jægersoldat Thomas Rathsack er datinglivet dog sat på pause, mens corona-restriktionerne gælder.

»Jeg går absolut ikke af vejen for godt kvindeligt selskab, det indrømmer jeg gerne,« siger han til Berlingske.

»Men det er jo fuldstændig tåbeligt at udfordre de anvisninger, vi alle sammen har fået fra myndighederne om at holde afstand og begrænse møder med andre mennesker.«

Med andre ord er 'al dating stendød' for ham, fortæller han.

Det skyldes også, at den 53-årige tidligere jægersoldat – kendt for TV 2-programmet 'Korpset' – også mener, at datinglivet føles overfladisk. Han har været single i flere år og har ikke børn.

Han afviser ikke at begynde at date igen, men lige nu bruger han den energi på andre ting. For tiden har han lukket sig selv inde i sin lejlighed i Aarhus for at skrive endnu en bog, som bliver femte bind i serien om jægersoldaten Michael Plessner. Den udkommer til efteråret.