Indtil Meghan Markle igen vil tale med ham, så har hendes far, Thomas Markle, besluttet sig at udtale sig om hende og familien til medierne.

Dette, fordi de to ikke har talt sammen siden 2018, skriver The Guardian.

Det er tidligere kommet frem i et brev, Meghan Markle skrev til sin far, som senere blev lækket til mediet Mail on Sunday, at Meghan Markle har tigget ham om ikke at tale med medierne.

»Det er sådan, at jeg aldrig har hørt tilbage fra Harry og Meghan på nogen måde. Indtil jeg hører fra dem, så kommer jeg til at tale med pressen,« siger Thomas Markle uden at uddybe, hvordan eller hvornår han har forsøgt at tage kontakt til sin datter og prins Harry.

Prins Harry og Meghan Markle har ikke planer om at tage kontakt til Thomas Markle. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Prins Harry og Meghan Markle har ikke planer om at tage kontakt til Thomas Markle. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Hvis han ikke hører fra dem de næste 30 dage, så kommer han til at stille op til endnu et interview, proklamerer han til The Guardian.

Samtidig undskylder han også for, at han valgte at lække brevet, Meghan Markle sendte ham. Dog understreger han i samme sætning, at det er to år siden, det skete, som ifølge ham skulle være formildende.

I det meget omtalte interview på tv-kanalen CBS, hvor Oprah Winfrey taler med Meghan Markle og prins Harry, fortæller Meghan Markle, at hun har en meget svær relation til sin far.

Hun synes det er svært at acceptere, at han valgte at tale med pressen og dele brevet med medierne.