Nogle gange var det nærmest tilfældigt, om Thomas Hwan og hans kæreste så hinanden i hverdagen.

Med to travle job som skuespillere var det ikke altid, familielivet kunne komme i første række.

Derfor tog Thomas Hwan en beslutning om for en stund at drosle ned for teaterskuespillet, da datteren Allie kom til verden for fem år siden.

»Jeg har ikke spillet så meget teater, siden vi fik hende, og det har hjulpet en del, at man ikke skal være af sted hver aften. Så er jeg til gengæld begyndt at instruere en masse. Der er man selvfølgelig også væk nogle aftener, men ikke i samme grad. Og det har været rigtig godt,« fortæller han.

Her ses Johanne Louise Schmidt og Thomas Hwan til gallapremiere på spillefilmen 'Bamse', hvor hun har rollen som Bamses kone, Käte.

Den 40-årige skuespiller fik sit gennembrud som efterforskeren Alf i fire sæsoner af DR-serien 'Bedrag'. Siden har han blandt andet medvirket i komediedramaet 'Hvor kragerne vender' og instrueret 'Dekalog' på Teatret Nordkraft og 'Stor ståhej for ingenting' og 'Hamlet' for Shakes og Folketeatret.

Med en afgørende rolle i tredje sæson af den Viaplay-aktuelle 'Den som dræber' gør Thomas Hwan nu en slags comeback som tv-skuespiller i en krimiserie.

Modsat 'Bedrag' – hvor han ligesom i 'Den som dræber' spiller over for Natalie Madueño – spiller han ikke efterforsker denne gang, men derimod en af dem, der efterforskes.

»Men nu skal det ikke lyde som om instruktion blev en praktisk nødløsning, for det er også noget, jeg har måttet gøre mig fortjent til. Og da jeg blev far, blev det så bare naturligt at forfølge den drøm. Og det har været virkelig sjovt og udfordrende, og jeg synes også, jeg er blevet en bedre skuespiller af at skulle tage stilling til, hvordan andre spiller. Normalt læner jeg mig jo bare tilbage og lader andre fortælle mig, hvad jeg skal gøre,« smiler han.

Thomas Hwan tog en beslutning om for en stund at drosle ned for teaterskuespillet, da datteren Allie kom til verden for fem år siden.

Ligesom Thomas Hwan er også hans kæreste, Johanne Louise Schmidt, skuespiller. Det seneste år har hun gjort sig bemærket som statsminister i 'Borgen' og Flemming 'Bamse' Jørgensens kone, Käte Jørgensen, i filmen om sangeren.

Og snart er både hun og Thomas Hwan aktuelle i filmatiseringen af Stine Pilgaards bestseller 'Meter i sekundet'.

»Der har været et lille overlap i vores optagelser til filmen, men når det er så kort tid, kan det godt lade sig gøre. Det er mest, når begge forældre er væk hver aften for at spille teater, eller at den ene filmer i udlandet, og den anden også har travlt, at man tænker: 'Hvad fanden gør vi?',« siger Thomas Hwan.

»Da hun var lille, var det svært, fordi der var så meget praktisk, der skulle gå op. Men nu, hvor hun er blevet ældre, bliver det næsten værre, fordi det følelsesmæssigt ikke er rart at være væk fra sine børn – slet ikke for dem.«

Femårige Allie har ikke været med på hverken filmset eller teater. Hun kan tids nok blive introduceret til skuespilbranchen, hvis hun selv skulle vise interesse en dag, mener Thomas Hwan.

I stedet har forældrene altså måttet omlægge deres egen hverdag for at få familielivet til at fungere.

»Nogle gange var det nærmest tilfældigt, om vi så hinanden, og det kan man jo ikke, hvis man har et lille barn – for os ville det i hvert fald ikke kunne lykkes.«

Parret kan nemlig ikke undvære hinanden. Hverken praktisk eller følelsesmæssigt. I ti år har de dannet par, og på den røde løber i forbindelse med filmen 'Bamse' kom de til at love de fremmødte journalister, at der skulle papir på forholdet inden for det næste år eller to.

»Jeg tror ikke, vi har sagt noget, vi ikke mente, så det må vi jo få til at lykkes,« siger Thomas Hwan med et grin her et halvt år senere.

»Jeg tror også, vores datter synes, det ville være en god idé, hvis vi giftede os. Men nok mest for festen. Men det lægger da pres på, at man er kommet til at sige det offentligt, så det må jeg da hellere få gjort noget ved snart,« griner han.

