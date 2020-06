Næsten to millioner ind på egen konto.

Når Thomas Helmig optræder i ind- og udland med sine hit, er det noget, der giver bonus på bundlinjen.

Således kan Aarhus-sangeren trække næsten to millioner kroner ned i egen lomme gennem sit firma, The Annex Aps, der indeholder de indtægter, Thomas Helmig får for sine optrædener.

Det viser regnskabet ud fra firmaets årsrapport for 2019.

Thomas Helmig har godt styr på forretningerne. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Thomas Helmig har godt styr på forretningerne. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Ifølge regnskabet fremgår det videre, at Thomas Helmig tjente 328.200 kroner før skat i 2019.

Men på grund af lukrativ egenkapital i firmaet er det muligt for Helmig at trække et millionbeløb ud af firmaet.

I 2018 havde Thomas Helmig 4,6 millioner stående i firmaet. Et beløb, der nu næsten er to millioner mindre, efter Thomas Helmig, som nævnt, har trukket penge ud af firmaet til sig selv.

Alligevel viser regnskabet, at firmaet fortsat klarer sig rigtigt godt og har en sum stående i banken på mere end 2,5 millioner kroner.

Thomas Helmig står som 100 pct. ejer af firmaet, som han stiftede i 1999.

Ligesom mange andre musikere verden over går Thomas Helmig en anderledes sommer i møde – i hvert fald i forhold til, hvad der var planlagt.

Han skulle blandt andet have optrådt på Roskilde Festival. Derudover skulle han til september have holdt to koncerter i Spanien, hvor 7.000 fans allerede havde sikret sig en billet.

Men på grund af coronapandemien har arrangørerne valgt at udskyde koncerterne til september 2021.

»Der er længe til, men jeg håber at se jer alle sammen, når den tid kommer, og så lover jeg til gengæld også, at vi trykker til og laver nogle rigtig fede aftener,« sagde den 55-årige sanger i et Instagram-opslag i april.