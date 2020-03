Thomas Helmig kan se frem til en stor familiefest, når han til sommer spiller på årets Roskilde Festival.

Lørdag den 4. juli spiller popveteranen på den legendariske Orange scene. Dagen før spiller hans søn Hugo Helmig og hans niece Clara.

Og det er noget, han selvfølgelig glæder sig til, fortalte han torsdag aften, da han ankom med hustru Renée Toft Simonsen til gallapremiere på 'Den skaldede frisør The Musical' i København.

»Det bliver fedt. Jeg glæder mig til at spille der igen. Jeg har ikke spillet der i 17 år (faktisk 18 år, red.). Det er noget af en krabat kæmpe med Orange scene. Det er skægt. Det er en udfordring,« lyder det fra Thomas Helmig, der samtidig kommer til at afsløre, at hans svigersøn Brian Siva, der er kendt under kunstnernavnet Lord Siva (og som endnu ikke står på plakaten) også spiller på festivalen til sommer.

Renée Toft Simonsen og Thomas Helmig ankommer til premiere på musicalen af Susanne Biers film "Den skaldede frisør" fra 2012, i Scandic Falkoner på Frederiksberg torsdag den 5. marts 2020. Foto: Martin Sylvest Vis mere Renée Toft Simonsen og Thomas Helmig ankommer til premiere på musicalen af Susanne Biers film "Den skaldede frisør" fra 2012, i Scandic Falkoner på Frederiksberg torsdag den 5. marts 2020. Foto: Martin Sylvest

»Vi spiller ikke samme dag, så jeg tager derud et par dage inden og ser de andre. Så håber jeg, de bliver hængende og ser mig.«

Han fortæller, at han tager hemmelige gæster (højst sandsynligt Medina, red.) med på scenen til sit Roskilde-show. Indtil videre er der dog ikke tale om familiemedlemmer. De må nøjes med deres egne koncerter.

På den røde løber bliver Thomas Helmig spurgt, hvordan det egentlig går med Hugo Helmig, der som bekendt har holdt lav profil, siden han sidste år blev taget i et kokainmisbrug.

»Det går skidegodt. Han har det rigtig godt. Han knokler med musikken,« lød det fra Thomas Helmig, der har spillet fem gange tidligere på Roskilde Festivalen (Orange scene i 2002, Arena i 1999 og 1995 og så to gange i 1989 og 1986, red.).

Thomas Helmig på Orange scene i 2002. Foto: NILS MEILVANG Vis mere Thomas Helmig på Orange scene i 2002. Foto: NILS MEILVANG

Til sidst blev han også spurgt ind til sit samarbejde med Susanne Bier om den aktuelle musical, hvor Thomas Helmig har stået for musikken.

»Det har været fedt. Jeg har jo aldrig prøvet det før, og det har Susanne jo egentlig heller ikke. Det har været skidesjovt og spændende.«

Han beskriver Susanne Bier som en ambitiøs samarbejdspartner, der vil have, at tingene er i orden.

»Sådan er jeg også. Vi har arbejdet sammen før, for jeg har jo skrevet sange til to af hendes tidligere film, men det er første gang, at vi har arbejdet så tæt sammen, og det har været fedt.«