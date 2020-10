Det var året, hvor alle kunne synge med på Thomas Helmig-hittet 'Nu hvor du har brændt mig af'. Men i virkeligheden var det ham selv, der brændte af. Og dét tilmed ikke hvem som helst.

»Sig mig, hvem fanden tror du, at du er?« spurgte en rødglødende Renée Toft Simonsen i telefonen.

Sådan fortæller hun i Anders Aggers nye bog 'Kærlighed' om parrets første date tilbage i 1989, hvor tidens hotteste danske popstjerne brændte tidens hotteste model af.

Renée Toft Simonsen havde netop brudt med Duran Duran-stjernen John Taylor og havde vinket farvel til New York, hvor hun var en en eftertragtet model.

Renee Toft Simonsen var i en årrække en af de mest efterspurgte topmodeller. Her i en InWear reklame. Foto: NF

Nu var hun hjemme i Danmark. Hvor Thomas Helmig gik rundt og slikkede sårene oven på bruddet med Søs Fenger.

De mødtes tilfældigt på spillestedet Montmartre i København, blev fulde, grinede, hyggede og havde en hed nat på Webers Hotel i København.

Dagen efter skulle de mødes på den nu genopståede Café Dan Turéll, hvor den smukke 24-årige model sad klar.

Men Thomas Helmig dukkede aldrig op. Og i arrigskab gik hun ud i den nærmeste telefonboks – det var før mobiltelefonen – drejede hans nummer og gav ham en regulær skideballe. Og knaldede røret på.

Der skulle gå syv år, før de talte sammen igen. Og blev kærester.

For senere samme dag som Renée Toft Simonsen blev brændt af af Thomas Helmig, mødte hun på et diskotek tilfældigt jetsetteren Kristian Sandvad. Som hun blev gift med og fik børnene Jens Kristian og Ulrikke med.

Ægteskabet varede dog ikke længe. Hans misbrug af både stoffer og alkohol satte for dybe spor i forholdet, og Renée Toft Simonsen valgte at flytte hjem til Aarhus som enlig mor til to små børn.

Indtil hun i 1997 tilfældigt stødte på Thomas Helmig igen. Og alt var glemt.

Så lykkelige så de ud, da de blev gift i 2000. Foto: JØRGEN JESSEN

Tre år senere blev de gift, fik sønnen Hugo, men i 2013 holdt lykken ikke længere, og det berømte par havnede på alle forsider, da de i en pressemeddelelse annoncerede deres brud. Som helt banalt bundede i, at de havde glemt at passe på hinanden.

At de fandt vej ud af krisen igen, tilskriver Renée Toft Simonsen i bogen sin mand og den uforbeholdne undskyldning, han en eftermiddag lavede i hendes køkken.

»Jeg kan bare huske, at jeg sad som Snedronningen på det køkkenbord og langsomt kunne mærke isen smelte omkring mit hjerte,« fortæller hun i bogen og kalder det »et kærlighedsmirakel«, at de kom igennem deres krise og fandt sammen igen.

‘Kærlighed’ af Anders Agger og Mingo udkommer på Politikens Forlag 29. oktober