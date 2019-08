Standupkomiker Thomas Hartmann er blevet gift.

Den 49-årige ordekvilibrist blev lørdag gift med sin kæreste, sygeplejersken Trine Secher, i Bryllupssalen på Københavns Rådhus, hvilket afsløres af kollegaerne Dan Andersen og Anders Fjelsteds Instagram-profiler.

Han friede sidste år, og for nylig kunne man se på hans Facebook-profil, at den store polterabend, der blandt andet gik med en omgang paintball, blev holdt i selskab med komikerne Linda P, Torben Chris, Anders Matthesen, Anders Fjelsted, Dan Andersen, Brian Mørk og Heino Hansen.

Hvem der er med til selve bryllupsfesten, er endnu uvist. Sagen er dog den, at det kan have været en udfordring at få bordplanen til at gå op.

Vis dette opslag på Instagram Hartmann fik sin Trine Et opslag delt af Anders Fjelsted (@fjelle) den 24. Aug, 2019 kl. 4.30 PDT

I dag bliver Thomas Hartmanns kollega Lasse Rimmer nemlig også gift – i Aarhus – så der har formentlig været et par gengangere på gæstelisten.

B.T. skrev fredag rundt til en stor del af den danske standupbranche. Her meldte følgende tilbage på spørgsmålet om, hvilket komikerbryllup de havde valgt:

»Jeg er til Hartmanns. Jeg var kun inviteret her, så det var dejligt nemt. Det havde det nu nok været alligevel. Hartmann er en af mine bedste venner,« lød det fra Torben Chris.

»Jeg skal desværre optræde i morgen (lørdag, red.) så jeg står i det neutrale ringhjørne og ønsker dem alle fire en dejlig fest og et kæmpe tillykke,« skrev Sebastian Dorset.

Vis dette opslag på Instagram T&T Et opslag delt af Dan Andersen #standup (@danandersen_guitarshow) den 24. Aug, 2019 kl. 4.09 PDT

Omar Marzouk og Ruben Søltoft svarede begge to, at de ikke var inviteret til nogen af de to bryllupper. Ruben Søltoft svarede sjovt tilbage:

»Det har været sindssygt svært at vælge. Især fordi jeg ikke er inviteret til nogen af dem. Men hvis jeg var inviteret, havde jeg nok valgt Lasse. Der er lidt flere unge damer.«

Thomas Hartmann debuterede som standupkomiker i 1996 og har siden været en af Danmarks mest produktive i branchen med en lang række onemanshows på bagen. Senest showet 'Kærlighed' fra 2018.

Han har desuden været med til at skrive tv-serier som 'Langt fra Las Vegas' og 'Jul på Vesterbro'. Sidste år købte han standupklubben Comedy Zoo i København sammen med en række andre komikere.