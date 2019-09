Lørdag blev Dennis Knudsens søn, Lucas, døbt i Sankt Pauls Kirke i København. Både danser Thomas Evers Poulsen og hans kæreste Sæthór Kristjánsson var inviteret.

Efter den 41-årige danser er påbegyndt træningen til tv-programmet 'Vild med dans' igen, så har han fået mindre tid til sin 26-årige kæreste.

»Jeg får masser af alenetid, så det er skønt,« siger Sæthór Kristjánsson og griner.

Der bliver både tid til at træne, ligge på sofaen og være sig selv, fortæller han og kigger drillende på Thomas Evers Poulsen, der griner højt.

Thomas Evers Poulsen og hans islandske kæreste ankommer til kirken. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Thomas Evers Poulsen og hans islandske kæreste ankommer til kirken. Foto: Bax Lindhardt

Så det er nærmest en ferie for dig, når Thomas danser?

»Ja, det er helt fantastisk,« siger Sæthór Kristjánsson.

Dog mener Thomas Evers Poulsen også, at det er til hans fordel, at de to bruger lidt mindre tid sammen i denne periode.

»Så bliver han lidt bedre til at vaske tøj og lave mad,« siger han.

Dennis Knudsen med sin bror og søn. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Dennis Knudsen med sin bror og søn. Foto: Bax Lindhardt

»Ja, jeg får lavet lidt mere mad og gjort lidt mere rent - så det er jo også godt,« svarer kæresten.

Men de er også glade for at bruge noget tid sammen med hinanden.

Om der skal danses til festen efter dåben, ved Thomas Evers Poulsen ikke. Dog er han ikke afvisende.

»Hvis man kender Dennis godt, så ved man, at det ikke er utænkeligt, at der skal danses,« siger han.