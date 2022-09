Lyt til artiklen

Den 44-årige 'Vild med dans'-profil fortæller til B.T., at han for cirka 10 år siden pludselig fik et uventet tilbud om at stille op for Venstre, da han var i byen med sin kæreste.

»Det var på Pejsegården i Brædstrup. Jeg havde lige set deres Pejseshow, og så kom der en herre over til mig og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at stille op. Der var en plads til mig,« lyder det fra Thomas Evers Poulsen.

»Det var landspolitisk. Jeg sagde 'nej, det er jeg slet ikke klog nok til'. Så sagde han, 'jo jo, nu går jeg lige ind og tager en pølse, og så snakker vi om det bagefter'. Så sagde jeg til min kæreste 'nu kører vi',« fortæller han videre med et grin.

Thomas Evers Poulsen med sin nye 'Vild med dans'-dansemakker Natasha Brock og hendes mand Albert Dieckmann til 'Zulu Comedy Galla'.

Thomas Evers Poulsen har i 'Vild med dans' danset med både statsministerfrue Anne-Mette Rasmussen og Socialdemokratiets Astrid Krag.

Adspurgt om ikke han et kort sekund overvejede Venstres tilbud den dag på Pejsegården, svarer han:

»Jeg tænkte på pensionen - måske skulle man gå den vej... Men nej. Man skal aldrig sige aldrig.. Det kan jo være.«

