Thomas Evers Poulsen har længe været ked af en bule på sin næse.

Men det får han lavet om på, når han medvirker i onsdagens afsnit af 'Botoxkongerne' på Kanal 4.

»Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle have noget lavet, men jeg gad ikke gå rundt og være irriteret over det, når det kan fikses med så lille et indgreb.«

Det fortæller Thomas Evers Poulsen, da B.T.'s reporter fanger ham til designer Louise Dorphs 50-års reception, hvor hele Danmarks dansedarling dukkede op i festhumør og med blomster til værtinden.

Thomas Evers Poulsen er professionel danser. Foto: Emil Hougaard Vis mere Thomas Evers Poulsen er professionel danser. Foto: Emil Hougaard

En af grundene til, at han var så glad skal findes i en nylig forandring i hans ansigt.

»Alle kender jo det, at når man får øje på noget, så ser man fejlen hele tiden,« siger han med henvisning til sine næsebule.

Men den såkaldte 'fejl' får danseren rettet i 'Botoxkongerne', hvor han får fillers i næseryggen, som retter bulen ud.

Et indgreb, som Thomas Evers Poulsen er meget tilfreds med.

»Jeg er simpelthen bare så glad for resultatet,« siger han med et stort smil på den røde løber.

Danseren fortæller, at flere har sagt, at det var 'noget pjat' at få retten bulen ud, men dem valgte han ikke at lytte til.

»Jeg synes, at den slags beslutninger skal være helt op til folk selv,« siger han.

Når man spørger dansemusen, om der er planer om flere kosmetiske indgreb i fremtiden, så svarer han dog kryptisk:

Thomas Evers Poulsen i selskab med kæresten. Foto: Nils Meilvang Vis mere Thomas Evers Poulsen i selskab med kæresten. Foto: Nils Meilvang

»Som årene går, så ved jeg ikke, hvad det kan ende ud i,« svarer han grinende.

Det er ikke kun bulen på næsen, som blev fikset ved indgrebet.

»Min kæreste siger faktisk, at jeg nu snorker mindre, så det har været en win-win,« siger Thomas Evers Poulsen, som er kæreste med islændingen Sæþór Kristjánsson.

Efter operationen skulle danseren holde sig fra dansegulvet i to dage, men ellers har han kunnet leve en normal hverdag.