Bliver anden gang mon lykkens gang for Thomas Eje?

I 2020 satte Thomas Eje og hans hustru Katherine Eje første gang deres hjem i Skovby på Sydals til salg.

Så ramte coronapandemien Danmark og fik alt til at gå i stå, men nu prøver kunstnerparret igen og skrev forleden på Facebook:

'Det er efter meget overvejelse og med en lille tåre i øjet, at vi har besluttet os for at sælge vores elskede Harbæksgaard for at flytte til noget mindre.'

Thomas Eje i sit hjem på Als. Foto: Camilla Rønde Vis mere Thomas Eje i sit hjem på Als. Foto: Camilla Rønde

Thomas Eje og Katherine Eje købte den 9.000 kvadratmeter store ejendom tilbage i 2008 og har fået Harbæksgaard indrettet med blandt andet galleri og koncertrum.

Et sted af den størrelse kræver en del vedligeholdelse, som de ikke orker længere, og derfor vil de altså gerne finde noget mindre nu, forklarer Thomas Eje til B.T.:

»Det er blevet lidt for uoverkommeligt for os den her store gamle ejendom.«

Han ved endnu ikke, hvor de vil flytte hen, når Harbæksgaard engang er solgt – i første omgang vil han blot afvente og se, hvor hurtigt de kan komme af med stedet, som er sat til salg for lige under 3,5 millioner kroner.

Thomas Eje og hans hustru Kathrine Scrivens Eje. Foto: Camilla Rønde Vis mere Thomas Eje og hans hustru Kathrine Scrivens Eje. Foto: Camilla Rønde

Thomas Eje og Katherine Eje, der i juli kunne fejre 15-års bryllupsdag, nyder derudover, at de igen har fået gang i deres forretninger efter de sidste par års corona-nedlukninger.

»Det hele er begyndt at blomstre igen. Jeg tager rundt til privat- og firmafester og underholder, og Katherine har en udstilling hos Fredericia kunstforening fra den 26. august,« fortæller Thomas Eje.

»Vi har også lige haft en fire måneders udstilling hos Illums bolighus på Amagertorv (I København, red.), så vi kommer også lidt ud. Det er jo meget rart alt sammen.«

Thomas Eje, der fyldte 65 år i foråret, er sammen med Anders Bircow og Preben Kristensen særligt kendt fra komikergruppen Linie 3.

De optrådte senest sammen i 2019 under titlen 'Juleshow 2019'