Thomas Eje er som mange andre folk i underholdningsbranchen meget påvirket af coronakrisen.

Faktisk har han svært ved at begribe hele oplevelsen, lyder det i et nyt interview.

Han fortæller i til Jydske Vestkysten, at han virkelig ikke ved, hvordan verden kommer til at forandre sig, når coronaen slipper sit greb.

»Det har jeg ingen anelse om. Det er jo kulsort det hele. Jeg synes, det er meget svært at overskue det her,« lyder det fra den 63-årige entertainer, inden han uddyber:

Arkivfoto af Thomas Eje. Entertaineren fortæller nu, at han oplever følgerne af coronakrisen. Foto: NIels Ahlmann Olesen Vis mere Arkivfoto af Thomas Eje. Entertaineren fortæller nu, at han oplever følgerne af coronakrisen. Foto: NIels Ahlmann Olesen

»Der må sidde nogen derude, der ikke fortæller os det hele, for der er ingen hoved og hale i det her.«

Han fortæller til avisen, at han ikke har haft meget at lave, efter forsamlingsforbuddet kom, men at han har lært at leve lidt mere sparsommeligt.

Lige inden krisen ramte, satte Thomas Eje og hans kone, Katherine, deres store hus på Sydals til salg.

Han fortalte nemlig tilbage i slutningen af februar i den anledning, at de ikke længere kunne vedligeholde den store ejendom.

Boligen, som de har haft i 11 år, er en stor gård med mere end 400 kvadratmeter bolig.

Derudover har ejendommen både en koncertsal og et galleri i tilstødende bygninger.

»Huset er for stort, det er en meget voldsom og stor opgave,« sagde Thomas Eje dengang om den store Harbæksgaard og uddybede:

»Vi vil gerne have noget mindre, men vi vil stadigvæk blive i omegnen. Vi forsvinder ikke. Men vi vil ikke købe noget nyt, før vi har solgt. Vi ved jo ikke, om der går to dage eller flere måneder.«