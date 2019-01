Med blod i hænderne og adrenalinen kørende på fuld skrue frygtede Thomas Castberg, at han ville miste bevidstheden. At han i værste fald ville dø på stedet.

»Jeg kunne jo se, at mit ansigt hang ude i den ene side, men jeg kunne ikke vide, at halvdelen af mit ansigt var knust,« siger han.

Den kendte tv-vært og kok Thomas Castberg, som man kender fra programmer som Masterchef og Med kniven for struben, var ude for en forfærdelig mountainbikeulykke i sommeren 2014.

Nu fortæller han, hvordan det går i dag efter den voldsomme ulykke.

Her er privatfoto af tv-kokken Thomas Castberg, efter han kom alvorligt til skade i en mountainbikeulykke i 2014. Foto: Privat

»Det var nok det mest angsprovokerende at stå derude og være klar over, at den var helt gal, og mest tænke 'hvornår dratter jeg om',« siger han.

Thomas Castberg har for nyligt optaget sit 500. afsnit af TV3-programmet Masterchef, men det var altså langt fra sikkert, at han ville nå så langt.

Efter ulykken måtte han gennemgå en syv timer lang operation på Rigshospitalet for at rekonstruere det ødelagte ansigt.

Det er stadig tydeligt at se, at Castbergs ansigt ikke helt er, som det burde være. Men han har dog valgt den positive tilgang til ulykken og siger, at ansigtet bare har fået lidt patina.

Thomas Castberg har lige taget hul på en ny sæson af madlavningsprogrammet Masterchef.

Thomas Castberg har altid været aktiv og dyrket cykling i forskellige afskygninger.

Men på ulykkesdagen var det på hjemvejen fra en træningstur i skoven, at den gik helt galt.

Han trillede stille og roligt henover en smal bro. Den var »skidehamrende glat«, han styrtede og smadrede hovedet ned i broen.

Styrtet rev højre side af ansigtet op og knuste øjenhulen og hans kindben.

Det lykkedes ham trods den meget dramatiske scene at ringe til alarmcentralen, men han vidste ikke, hvor han befandt sig.

Heldigvis kom et par forbi, hvor den ene part var sygeplejerske. Det lykkedes dem at finde hjælpe i nærheden, og Castberg blev fløjet på Rigshospitalet.

I dag har han ikke nogen følelse i den del af ansigtet, der blev smadret. Men den manglende følelse er heldigvis noget, han har vænnet sig til nu.

»Der sidder ikke et voldsomt traume i mig. Jeg fandt hurtigt ud af, at det nok skulle gå. Jeg er ikke så hårdt ramt i forhold til, hvor voldsom ulykken var,« siger den 43-årige tv-personlighed.

Her ses et billede af Thomas Castbergs datter, Molly. Foto: Stine Hjelm Jacobsen

Masterchef har lige haft premiere på en ny sæson.

Her følger man en række håbefulde amatørkokke, der kokkererer foran Castberg, Jakob Mielcke og Jesper Koch.

Ved siden af tv-arbejdet og sit eget firma har Castberg også en lille familie bestående af kæresten Stine Hjelm Jacobsen og deres datter Molly, der kom til verden i september.

»Det er jo skønt at være blevet far igen. Du kan gøre nok nok så meget og ville det så meget, men det er altid hårdt at få børn,« siger han og fortæller, at det hele forløb som planlagt.

Thomas Castberg har to tvillingedrenge med sin ekspartner, Line. Og det har han lært meget af.

»Man får jo lidt erfaring i at blive slidt, når man har tvillinger. Men jeg vil sige, at Molly er et nemt barn indtil videre. Der er ro på nu, og drengene er vilde med hende.«

