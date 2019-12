Det har været et voldsomt år sygdomsmæssigt for musikeren Thomas Buttenschøn.

I august delte han et yderst personligt opslag på Instagram, hvor han forklarede, hvordan han ud af det blå vågnede op på Rigshospitalet.

Få timer forinden havde han mistet både synet og hukommelsen.

Den ubehagelige oplevelse viste sig at skyldes, at Thomas Buttenschøn i 1997 fik opereret en såkaldt shunt ind for at undgå et forhøjet tryk i hjernen, og det var denne shunt, som pludselig var stoppet med at virke.

Den 34-musiker blev opereret, men har siden da døjet med en voldsom hovedpine, og derfor blev han torsdag indlagt på Rigshospitalet atter en gang.

Det skriver han i et opslag på Instagram.

'Jeg har det godt, alt taget i betragtning. Får smertestillende, så måske er det derfor. Men umiddelbart virker det, som om den hovedpine, jeg grundet overdrænage har haft de sidste fem måneder, er lettet, og de smerter, jeg har, skyldes de åbne sår i hovedet og ikke noget indvendigt,' skriver han.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Buttenschøn.

I Instagram-opslaget skriver han dog, at besøget på Rigshospitalet var planlagt på forhånd og ikke noget akut.

'Jeg er netop blevet udskrevet, og alt er gået som planlagt. Jeg var ærlig talt pisse nervøs, men det dygtige personale på Riget har været enormt gode til at få en halv-neurotisk sanger til at slappe lidt af,' skriver han og fortsætter:

'Der er flere gode ting. Jeg har det bedre. Jeg kan kigge opad uden at få smerter i hele kraniet. Og de har ladet så meget af mit hår sidde, at jeg stadig kan skjule mine hovedtelefoner. Spøg til side. Jeg er taknemmeligt. Lettet. Og forelsket i livet. Tak Verden,' afslutter han med tre hjerte-emojis.

