»Jeg oplever stadig, at folk spørger mig, hvornår jeg skal dø.«

Thomas Buttenschøn er hiv-positiv, men det betyder ikke, at han går døden i møde hurtigere end dem, der ikke er det.

Dog er det stadig, hvad folk tror på trods af utallige interviews og foredrag, hvor han forsøger at aflive myten, fortæller han til DR.

Nu har han skrevet bogen 'I begyndelsen var døden', hvor han blandt andet fortæller om, hvordan det var at ligge i koma i tre måneder som 12-årig og - i modsætning til sine forældre - overleve.

Foto: Jonas Vandall Ørtvig

Det, på trods af at lægerne fortalte ham, han kun havde en uge tilbage at leve i. Dengang betød hiv også en tidlig død.

Den 34-årige sanger og sangskriver er nemlig født med sygdommen.

Han fortæller, at der ikke går en dag, hvor han ikke tænker på døden. Sådan har det været, så længe han kan huske.

Det er hårdt for ham ikke at kende til den fulde sandhed om sin baggrund, fordi han mistede sine forældre i så ung en alder.

Vis dette opslag på Instagram Jeg har lidt svært ved at forstå, at der nu kun er 15 dage til min bog udkommer. Hvis I swiper til højre, og zoomer lidt ind, så kan I læse bagside teksten. Jeg håber, I vil tage godt I mod den. Jeg har gjort mig så umage jeg kunne, og jeg glæder mig meget, til at I skal læse den... Det var bare lige det. #linkinbio Et opslag delt af Thomas Buttenschøn (@buttenschon) den 12. Sep, 2019 kl. 8.06 PDT

I dag har han selv fået børn, og det har fået ham til at tænke på, hvordan han vil efterlade verden.

Så han besluttede, at det var tid til at være ærlig og ikke længere forsøge at skabe et billede af, at han var glad, positiv og bekymringsfri hele tiden. Nu var det tid til at åbne op om det, der gør ondt.

Det har han nu skrevet en bog om, selvom det vigtigste formål med den er at give sine afdøde forældre et sted at leve videre.

De skulle foreviges et sted, hvor han havde plads til at komme dybere ned i sine tanker og følelser. Det kan man ikke i et interview, forklarer han.