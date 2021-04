For nylig mistede Thomas Bo Larsen en af sine venner fra ungdommen til alkohol. Han skød sig selv.

Nogle vælger at tage billetten, forklarer den 57-årige skuespiller i Radio4 programmet 'Drømmesengen', hvor programmets vært Katrine Hedegaard også taler om sit eget misbrug.

»Jeg røg ud i et stort misbrug af alkohol, kokain og piller. Nu har jeg været ædru i næsten syv og et halvt år. Jeg har det fantastisk,« siger han.

Misbruget var hans gode ven. Når han var påvirket, følte han sig fri, men sådan var det ikke i virkeligheden. Han beskriver det som et fængsel, et levende helvede.

Da jeg havde mit misbrug, så gik jeg jo efter døden. Det var så fatalt til sidst. Det var jo hver dag, det var hele tiden. Thomas Bo Larsen

»Når det holdt op med at virke, så tænkte jeg kun på at få det igen.«

Siden han var 13 år, har han ikke kunne styre sit forbrug af alkohol og senere stoffer.

»Hjernen tvinger dig til at finde undskyldninger for at tage dit stof. De her problemer, du løber væk fra, er i virkeligheden ikke ret store, men hjernen gør dem store, så den kan få sit stof,« siger skuespilleren, der lige nu er aktuel med den Oscarnominerede film 'Druk'.

Under optagelserne af 'Druk' var han ædru, men da han spillede med i 'Jagten' fra 2012, var det en anden historie.

Thomas Bo Larsen til premieren på filmen 'Jagten'

Han skulle have et stort kunstigt skæg på, men fordi han havde så meget alkohol i blodet, så kunne det ikke klistre fast til hans hud, forklarer han.

»Alkoholen opløste simpelthen limen i skægget.«

Dog drak han sig aldrig fuld, før han skulle arbejde. Men da han kom hjem, kunne han godt komme igennem en hel flaske vodka før næste dag.

Han er stolt og glad for, at misbruget ikke længere er en del af hans hverdag, og derfor sætter han også stor pris på, at han i filmen 'Druk', som er lavet af instruktør Thomas Vinterberg, kan få lov til at portrættere, hvordan et misbrug kan se ud.

Her er instruktør Thomas Vinterberg, skuespiller Mads Mikkelsen og skuespiller Thomas Bo Larsen, da 'Jagten' var nomineret under Cannes film festival i maj 2012.

Han spiller idrætslæreren Tommy, der dør af sit misbrug.

»Da jeg havde mit misbrug, så gik jeg jo efter døden. Det var så fatalt til sidst. Det var jo hver dag, det var hele tiden. Da jeg holdt op, fik jeg begyndende nervebetændelse i benet, min krop var ved at give op,« forklarer han.

Thomas Bo Larsen var nødt til at ramme bunden og lade døden kom alt for tæt på, før han sagde stop.

Han løj for sin psykolog, og sagde han havde fået det bedre. Det havde han ikke, for da han gik ud af lokalet, drak han vodka.

Har du – eller har du prøvet – at have et alkoholmisbrug?

På et tidspunkt stod han selv med en stor mængde sovepiller i hånden. Han gad ikke mere. Det var svært at overskue abstinenserne, og misbruget var ikke længere nok til at flygte fra hverdagen.

Det var først, da han var flygtet fra et misbrugscenter den første dag, han tilbragte der, det gik op for ham, hvor langt ude han var.

Han hoppede ud ad vinduet og tog direkte på tankstationen i nærheden, hvor han købte og bundede en flaske hvidvin.

Han tog til sit første AA-møde kort efter, og så begyndte det at gå den rigtige vej. Han opdagede, han ikke var alene, og at der var et liv på den anden side. Folkene til mødet så glade ud, selvom de ikke drak.

»Det gav mig et håb. Jeg kunne se, de havde det godt. Det ville jeg have, og det har jeg fået.«

Den 26. april bliver det afgjort, om filmen 'Druk' og altså også Thomas Bo Larsen, vinder en Oscar for bedste internationale film.