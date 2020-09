For snart syv år siden stillede Thomas Bo Larsen flasken fra sig og blev ædru alkoholiker. I øjeblikket er han aktuel i en film, hvor temaet er netop druk og alkohol.

I Thomas Vinterbergs 'Druk' skulle Thomas Bo Larsen spille scener, som han kunne relatere til gennem egne erfaringer. Scener, hvor alkoholen har sat ind og overtaget styringen.

Og det var noget, han lige skulle vænne sig til, indrømmer han:

»Vi har jo flere stadier af fuldskab i den her film. Og når vi var helt derude på den sidste bastion af druk, var det lidt grænseoverskridende. Men jeg tænkte også samtidig, at der skulle jeg fandeme ikke tilbage igen.«

Thomas Bo Larsen. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Thomas Bo Larsen. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Og så havde jeg ikke tømmermænd efter at have spillet det,« griner Thomas Bo Larsen, da B.T. møder ham på den røde løber ved gallapremieren til filmen.

Den 56-årige skuespiller uddyber, at det grænseoverskridende for ham lå i, at indspilningerne mindede ham om tiden dengang, hvor alkoholen havde overtaget.

»Det rykkede i noget sørgeligt i, at dér vil jeg ikke ud igen. For jeg var derude for syv år siden. Og det er jo fantastisk, at du kan drikke to glas og komme i godt humør. Det kunne jeg bare ikke. Jeg blev ved, til jeg segnede om, og så holdt jeg op med at drikke,« siger han. Thomas Bo Larsen ønsker dog ikke uddybe, hvordan han fandt vejen ud.

»Det er lang historie. Jeg fandt i hvert fald ud af det.«

Alkohol kan være fantastisk givende og et parringsmiddel for unge mennesker, og snakken kan gå i gang. Men det kan også slå dig ihjel Thomas Bo Larsen

I 'Druk' eksperimenterer fire gymnasielærere – herunder Thomas Bo Larsens rolle – med alkohol, og skuespillerne spiller derfor i flere scener stærkt påvirkede af alkohol.

Ifølge Thomas Bo Larsen er det dog ikke meningen, at filmen decideret skal vise de mørke sider ved druk og alkohol. Det er en kombination, påpeger han.

»Filmen peger jo ikke fingre eller er en drukfilm på den måde. Den viser, hvad alkohol er. Alkohol kan være fantastisk givende og et parringsmiddel for unge mennesker, og snakken kan gå i gang.«

»Men det kan også slå dig ihjel. Og det viser filmen.«

Holdet bag filmen med Lars Ranthe, Mads Mikkelsen, Thomas Vinterberg, Thomas Bo Larsen og Magnus Millang ankommer, da Zentropa og Nordisk Film holder gallapremiere og rød løber på Thomas Vinterbergs drama Druk i Nordisk Film Biografer Imperial. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Holdet bag filmen med Lars Ranthe, Mads Mikkelsen, Thomas Vinterberg, Thomas Bo Larsen og Magnus Millang ankommer, da Zentropa og Nordisk Film holder gallapremiere og rød løber på Thomas Vinterbergs drama Druk i Nordisk Film Biografer Imperial. Foto: Ida Marie Odgaard

Selv om Thomas Bo Larsen selv har erfaringer med alkohol, tøvede han ikke et øjeblik med at sige ja tak til en rolle i filmen.

»Nu har jeg lavet film med Thomas Vinterberg i 31 år, og det er en fornøjelse hver gang. Det er lidt en fest, fordi vi alle kender hinanden så godt. Det er fedt, og det vidste jeg godt, inden vi gik i gang.«

Thomas Bo Larsen fortalte ikke kun om fortiden med alkohol på den røde løber. Her røbede han også, at han har været på knæ og skal giftes med sin kæreste, Kirsten, som han ankom med arm i arm.

»Det skete på Tenerife. Jeg var på knæ, og jeg var meget nervøs den dag. Nervøs for, at hun skulle sige nej. Det tror jeg nu, alle mænd er, når de skal ned på knæ.«

Thomas Vinterberg har stort set samlet hele holdet fra dengang, han lavede biografsuccesen 'Jagten' i 2012.

Her var både Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe og Susse Wold på rollelisten. Alle er også med i 'Druk', der har biografpremiere i landets biografer torsdag.